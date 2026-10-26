Тіна Кароль, Віталій Козловський та Наталія Могилевська / © Колаж ТСН.ua

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Купівля автомобіля — задоволення не з дешевих, проте українські знаменитість цілком можуть собі це дозволити.

Зірки віддають перевагу преміальним позашляховикам. Щоправда, хтось купує нове авто з салону, а хтось віддає перевагу вживаному. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, на яких машинах їздять українські зірки та скільки вони коштують.

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Віктор Павлік та Катерина Реп’яхова

Дружина Віктора Павліка оновила своє авто навесні 2023 року. Катерина Реп’яхова продала стару машину, а натомість стала власницею Audi RS Q8. Вартість авто на той час становила 50 тисяч доларів. Катерина Реп’яхова 60% суми виплатила одразу, а 40% — взяла в кредит. До речі, тоді ж оновили машину й Віктору Павліку. Артистові придбали Land Rover Discovery Sport, вартість якого на той момент становила щонайменше два мільйони гривень.

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Авто Катерини Реп’яхової / © instagram.com/repyahovakate

Авто Віктора Павліка / © скриншот з відео

Наталія Могилевська

Співачка Наталія Могилевська на початку жовтня цього року зізналась, що оновила свій автопарк. Виконавиця стала власницею Audi Q5. Вартість такої автівки з салону становить від 2,8 до 3,7 мільйонів гривень. На вторинному ринку ціна, звичайно ж, менша, але все залежить від року випуску та комплектації.

Авто Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська

Подружжя на початку літа 2026 року емігрувало до Канади. Автівки, які в них були в Україні, вони продали. Натомість за кордоном Володимир Остапчук встиг придбати нову. Ведучий став власником Mercedes-Benz GLE, ціна якого на канадському ринку стартує від 3,8 мільйонів гривень.

Авто Володимира Остапчука / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Тіна Кароль

Співачка раніше користувалась послугами водія, оскільки не мала водійського посвідчення. Проте влітку цього року Тіна Кароль отримала права. Артистка їздить на розкішному Lexus. Вартість автівки залежить від року випуску та комплектації. Ціна стартує від 1,8 млн грн до 3,5 млн грн. Якщо ж це преміальна модель, то 5,8 млн грн.

Авто Тіни Кароль / © скриншот з відео

Альона Омаргалієва

Виконавиця стала власницею новенької автівки у вересні минулого року. Співачка придбала Mercedes-Benz GLE Coupe 2025 року випуску. Вартість такої моделі на той момент становила понад п’ять мільйонів гривень.

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Альона Омаргалієва / © instagram.com/omargalieva.alena

Віталій Козловський

Артист їздить на BMW X5 2023 року випуску. Співак придбав це авто або в кінці 2025 року, або ж на початку 2026-го. Віталій Козловський віддав перевагу не новій машині, а вживаній. Авто коштувало виконавцеві три мільйони гривень.

Віталій Козловський / © Пресслужба Film.Ua

Анна Трінчер

Співачка стала власницею нової автівки влітку 2025 року. Артистка зробила собі такий подарунок на день народження. Анна Трінчер придбала BMW X6, вартість якої може становити понад чотири мільйони гривень.

Авто Анни Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Слава Дьомін

Ведучий влітку цього року розсекретив купівлю нового авто. Щоправда, він не розкрив марку автівки. Натомість шоумен зізнався, що у нього позашляховик. Машина була вживаною і коштувала ведучому 30 тисяч доларів. Слава Дьомін придбав авто в кредит.

Слава Дьомін / © instagram.com/slavademin_official

MamaRika

Співачці подарував автомобіль її чоловік, гуморист Сергій Середа. MamaRika стала власницею Mercedes-Benz EQA 260 наприкінці минулого року. Вартість такої автівки на той момент становила від 30 до 50 тисяч доларів.

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Авто MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Ксенія Мішина

У квітні цього року акторка розсекретила купівлю нового розкішного авто. Ксенія Мішина стала власницею Mercedes-Benz GLE 450. Вартість такої машини на той час оцінювалась приблизно у п’ять мільйонів гривень. Щоправда, на початку жовтня з авто артистки стався прикрий інцидент. Ксенія Мішина частково його пошкодила, тож знадобиться ремонт.

Нове авто Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Яна Глущенко

Цьогоріч акторка Яна Глущенко теж пересіла на нове авто. У вересні знаменитість розсекретила, що придбала Peugeot 408, вартість якого в Україні стартує від 1,37 мільонів гривень. Яна Глущенко купила авто в кредит.

Нове авто Яни Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

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