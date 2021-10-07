«У кіно головне бути чесним і розповідати історії, які несуть моральні цінності, в які ти віриш, історії які є мотивацією для суспільства», − Сергій Чеботаренко

«У кіно головне бути чесним і розповідати історії, які несуть моральні цінності, в які ти віриш, історії які є мотивацією для суспільства», − Сергій Чеботаренко

Сергій Чеботаренко дебютував в українській кіноіндустрії із жанром, на який давно чекав глядач – спортивна драма.

Сергій Чеботаренко — український кінорежисер, що створював рекламні ролики для всесвітньовідомих брендів, зокрема таких як Honda, Lenovo, Elle, Volkswagen. На початку 2021 року режисер випустив свій дебютний фільм «Пульс», міжнародна прем’єра якого відбулась на американському кінофестивалі Flathead Lake International Cinemafest, де стрiчка перемогла одразу в двох номінаціях – «Найкращий фільм» та «Найкращий режисер», також картина одержала перемогу в номiнацiях «Найкращий фільм» і «Найкраща жiноча роль» на Richmond International Film Festival та приз журi на фестивалi у Францii.

Уперше за 30 років незалежного українського кіно арсенал фільмів поповнила історія, заснована на реальних подіях життя української легкоатлетки – Оксани Ботурчук.

В межах спецпроєкту «Про кіно без меж» Сергій Чеботаренко розповів про шлях до кіно, історію створення «Пульсу» та плани на зйомки нового фільму.

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Сергію, розкажіть про свій шлях до режисури та як у вашому житті з’явилось кіно?

Я був дуже далекий від творчості і всього такого, коли вирішив кардинально змінити своє життя. Мені було 25 і я був керівником відділу інформаційної безпеки української міжбанкової валютної біржі. Тоді я відчував, що займаюсь тим, що не приносить мені задоволення та водночас був у віці, коли особливо нічого не шукав. Якось випадково я зайнявся фотографією і з часом, коли друзі почали пропонувати мені гроші за фотосесії, тоді я усвідомив, що це взагалі може стати професією. Звісно, такі зміни та повороти не можуть не лякати, але завдяки підтримці моєї майбутньої дружини та моєї сім’ї, все відбулося. Зараз я щасливий, що 12 років тому наважився займатись тим, що мені дійсно подобається. І тепер щоранку прокидаюся з розумінням, що це справа мого життя, якою я безмежно горю.

Уявляю, як би жахливо себе відчував, якби і досі сидів у кабінеті та розумів, що все, що роблю, приносить мені лише гроші й нічого більше.

За освітою я інженер електрозв’язку і коли вирішив змінювати свою кар’єру, то подумав, що було б круто мати профільну освіту. Та тоді, після одного дзвінка до університету, де мені не надто люб’язно відповіли, подумав, що то напевно знак, що зараз йти поки не варто. І професію я пізнавав завдяки майстер-класам Мартіна Скорсезе, Аарон Соркіна та інших відомих представників кінематографу. Тоді я загалом починав розуміти, в чому суть професії кінорежисера. Бо раніше у мене все відбувалося за методом спроб і помилок, наче ти вирішив стати художником, взяв фарби, полотно і пробуєш щось малювати й ніби щось виходить, але незрозуміло, як саме. Тому я вважаю дуже важливо, аби в наших університетах студенти творчих спеціальностей отримували знання від людей, які зараз працюють у цих професіях, адже технології швидко змінюються, підходи удосконалюються і потрібно, аби молодь переймала енергію тих, хто творить зараз. Мій шлях був досить довгим, але я переконаний, що правильного чи неправильного шляху немає, головне − це результат, якого ти досягаєш.

Головний сенс, який я бачу в професії режисера – коли історія на екрані змушує людей переживати нові емоції та навіть змінювати свої життя.

У повній мірі я усвідомив це, коли після виходу «Пульсу» читав відгуки глядачів у соцмережах про відчуття, які з’являлись під час перегляду, як історія вплинула на їхнє світосприйняття, особливо, коли писали, що ця історія надихнула також займатись спортом. Ось в цьому найголовніший сенс і велика цінність для мене.

Певний час ви знімали рекламні ролики. Як відбувся перехід від режисера реклами до режисера повнометражного фільму? Чи знадобились при створенні кіно знання з режисури реклами?

На початку я знімав автомобільну рекламу для Subaru і для Volkswagen Україна, які були моїми клієнтами. Разом з командою ми генерували ідеї, а я виступав і продюсером, і режисером реклами для цих брендів. Тоді доводилось робити все самому. Потім я знайомився з командами рекламних агентств і ми вже більш масштабно підходили до рекламних кампаній. Тоді в моєму портфоліо з’явились рекламні ролики для Lenovo, Socar, безліч відео для реклами мобільних телефонів. 10-річний досвід в рекламі дав мені змогу зрозуміти, що відбувається на майданчику, що таке постпродакшн і як взагалі це працює зсередини. Реклама – це для мене той шлях, на якому я вчився використовувати крани, різні камери, об’єктиви, вчився розуміти, як зробити красиво, тому безперечно це дало свій ефект, коли я дійшов до кіно.

Від самого початку я дуже хотів в кіно, але не уявляв, наскільки це реально. Мені здавалося, що якісні фільми, на яких ми всі виросли, роблять супер-люди з бюджетами по 30 млн доларів. На додачу, тоді я ще не до кінця розумів, як влаштована індустрія. Я мріяв, дивився бекстейджі фільмів, намагався пробитися на американські студії, навіть відвідував Paramount, Universal та Warner Brothers. Словом, йшов скрізь і цікавився всім, аби повністю розібратися. Згодом, в один із перельотів мені в руки потрапила книга про пілота, який посадив літак з непрацюючими двигунами на річку Гудзон, а потім цей фільм екранізували з Томом Генксом. У той момент я так цим надихнувся, відчував себе окриленим і усвідомив, що цінність цієї історії в тому, що вона заснована на реальних подіях і пілот врятував сотні життів. Історія настільки захопила мене, що в той момент мені захотілося, аби мій перший фільм був заснований на реальних подіях. Я знав, що буду шукати саме таку історію.

На презентації фільму ви говорили, що історія Оксани Ботурчук знайшлась не зовсім романтично, чи то пак банально – ви просто прочитали про неї у Вікіпедії і одразу зрозуміли, що це те, що ви шукаєте.

Коли прийшло розуміння, яку саме історію я хочу перетворити в кіно – почав шукати. Моєю метою була маловідома історія, яку можна було б показати. Пошук був непростим, адже не всі сюжети викликали у мене захват, якісь були притягнуті за вуха. Активні пошуки тривали 3-4 роки і після знайомства з продюсером Єгором Олесовим ми почали працювати над кількома ідеями художнього фільму. На цій хвилі я також почав шукати історії наших паралімпійських спортсменів, з надією знайти щось. І от серед 10-ти, які в мене були, саме з історією Оксани Ботурчук в мене виникла якась магія − «...молода легкоатлетка, яка потрапила в аварію, але після цього знайшла сили і перемогла на десятках світових змагань...». Пам’ятаю, що одразу зробив кілька скріншотів, щоб не втратити цю історію, адже опис реального життя людини був готовою структурою до фільму. Я одразу поділився такою знахідкою з Єгором, аби переконатись, що ми на правильному шляху.

Тоді ж я вирішив познайомитись і поговорити з Оксаною. Якщо ця історія насправді така і вона виявиться чесною та щирою, без чого неможливо знімати кіно, то це і буде основою для нашого фільму.

На зустрічі Оксана вразила мене і я одразу зрозумів, що ця історія мусить з’явитись на екранах, з цього реально може вийти хороший фільм. Звісно, на першій зустрічі Оксана трохи скептично реагувала, коли я говорив про те, що ми можливо зробимо про неї кіно. Але потім, всі два роки знімань вона консультувала нас, підказувала деталі, направляла. Я був неймовірно гордий за неї та щасливий, коли вона приїхала на допрем’єрний показ і побачила свою історію на великому екрані.

Я був щасливий, що ми дійсно екранізували історію дівчини, яка гідна цього і є прикладом для мільйонів. Вважаю, що в кіно це головне: бути чесним і показувати історії, які несуть цінності, у які віриш ти, і які є мотивацією для суспільства.

Жанр спортивної драми про історію української спортсменки – це дещо нове для нашого глядача. Все-таки розважальне кіно в більшості переважатиме по кількості переглядів і сеансів в кінотеатрах...

У нас в кінотеатрах люблять розважатися, веселитися – і це вже певна традиція. У нас дійсно надають перевагу комедіям, адже коли люди дивляться на постери в кінотеатрах, вони хочуть, аби їм не було сумно, тому що буденність і так може бути сірою та невеселою. Впевнений, що у нас в найближчі 10 років з’явиться багато хороших фільмів, адже індустрія розвивається. У нас є можливість робити хороше кіно, до того ж в різних жанрах. Це довго, важко, але велика кількість якісного українського контенту − це те, що також може об’єднати нас як націю. Нехай це буде комедія, бойовик або драма, але нехай це буде щось з нашої спадщини, що засвідчувало б зв’язок з культурою.

Щодо ситуації з «Пульсом», то ми розповіли мотиваційну історію, яка доносить цінності до майбутнього покоління. Так, цей фільм не для розваг, однак через призму такого кіно можна доволі легко доносити до суспільства правильні ідеї, спонукати пишатись своїм та говорити про важливість людяності. Я тато діток 3-х та 5-ти років і мені здається, що через цей фільм простіше пояснити їм, що добре, що погано, як робити можна, а як не варто, що таке віра у себе і чому, зрештою, важливо ходити на тренування з роликів, а не байдикувати (Сміється).

Що потрібно для того, аби в Україні знімались фільми світового рівня?

Як на мене, це лише ілюзія, що якщо ми дамо якомусь режисеру 100 мільйонів доларів, то він точно зробить хіт – в кіно так не працює. Кіно – доволі непрогнозована річ, і як у музиці ти ніколи не знаєш до кінця, чи вийде з нього «хіт».

Повчальним прикладом для нас, в контексті світового рівня українського кіно, може бути історія з корейським фільмом «Паразити». Стрічка стала оскароносною і зібрала небачені касові збори по всьому світі, хоча від початку фільм був корейською мовою і з корейськими акторами. Але щоб зробити цей фільм, режисер до цього знімав 15 років і потрібно було, щоб весь цей час у нього була підтримка. Тільки тоді й виходять стрічки, які прославляють країну, культуру і стають всесвітньовідомими.

Тож нашій кіноіндустрії потрібен час, щоб повністю сформуватися і вирости, щоб розвивалися платформи і глядач був готовий платити за контент. Бо поки що кіно – це не зовсім прибуткова справа. А потенціалу і крутих режисерів, продюсерів, молодих талановитих акторів у нас вистачає, і це головне. Не зупинятися, працювати, вірити – і тоді все нам вдасться.

Коли відбувся переломний момент в українському кіно, яку подію можемо вважати точкою відліку?

Одними з перших фільмів, які означали для мене початок нового періоду нашого кіно – це фільм «Додому» Нарімана Алієва. Напевно, це був один з перших моментів при перегляді вітчизняних фільмів без відчуття «іспанського сорому». Ще років 10-15 тому дивитися окремі наші фільми інколи було просто боляче. Тоді я вже відзначив для себе, що саме монтаж грає ключову роль. Зрозуміло, що режисери, акторська гра, локації, бюджет – це все важливо, але монтаж я б виносив в один ряд зі сценарієм.

Бо за моїми спостереженнями у нас є дуже погана тенденція – дату релізу фільму призначають під час зйомок фінальної сцени і залишають всього три-чотири місяці або півроку на монтаж. Поспіхом домонтований фільм частіше приречений на невдачу, фактично більшість фільмів помирає ще на стадії монтажу, а їх можна було врятувати. Потрібен час для осмислення, аби переоцінити все, що відзнято.

Потрібно бути чесним з собою і з глядачем, адже він точно відчує найтонші деталі. Тож від цієї стадії створення фільму багато чого залежить.

Що було найважчим під час зйомок фільму «Пульс»? І який момент запам’ятався найбільше?

Почну з того, що цей фільм дуже мене змінив − як в професійному плані, так і в плані відчуття реальності.

Найважчим на зйомках для мене були драматичні сцени, на яких я емоційно вигорав, і екшн-сцени, коли в тебе команда зі 100 осіб, ще 200 масовки і всього один день, щоб все відзняти. У такі моменти ти вигораєш вже технічно, бо потрібно не втратити пильність, нічого не пропустити, не витратити зайвої хвилини. Або коли тобі «допомагає» стихія у вигляді спеки чи зливи і потрібно шукати рішення. Кіно − це завжди пошук і важливо, щоб цей пошук увінчався успіхом.

Особливо мені запам’ятались зйомки фінальної сцени на НСК «Олімпійський». За допомогою комп’ютерної графiки ми мали зробити так, аби в кадрі потім був пекінський стадіон і щоб це виглядало пристойно і максимально реалістично. Тоді було багато технічно складних моментів, але пройшовши все це, ти розумієш, що насправді все реально, особливо коли поруч команда настільки потужних професіоналів. Мені пощастило, зі мною працював оператор Юрій Король, який багато в чому мені допомагав під час зйомок.

Чи є роботи, якими ви надихаєтесь? Можливо на якихось фільмах вчитесь, намагаєтесь перейняти режисерські прийоми?

Звісно, є фільми, які я передивляюсь по кілька разів, але в будь-якому випадку не намагаюся їх копіювати, адже в цьому немає сенсу. Намагаюсь відслідковувати всі новинки, які виходять, і повертатись до легендарних хітів, старих фільмів, які не втрачають своєї актуальності та рівня зйомки. Фільм братів Коуенів «Старим тут не місце», який є на межі авторського та глядацького кіно, бойовик Денні Вільнова «Сікаріо», який не супербюджетний, але надзвичайно круто знятий, його я передивлявся напевно з сотню разів.

Намагаюсь шукати свій стиль, щоб показати історію через свою призму – це важливо. А загалом вважаю, що потрібно робити більше добрих історій, адже вони дарують людям радість.

Сергію, що в подальших творчих планах? Можливо вже є ідея нового фільму, якою ви могли б поділитись?

Так, я вже активно працюю над новим фільмом і це не про спорт, якщо що (Сміється). Насправді хочеться спробувати себе в різних темах і жанрах, адже це неабияк захоплює. Мій досвід, знання, які я отримав в процесі роботи над першим фільмом, спілкування з аудиторією, командою – все це дає мені можливість зробити наступний фільм вже на іншому рівні.

Я довго шукав історію про видатного українця, який був би відомим широкому загалу на світовій арені. І це Ігор Сікорський − людина, яка зробила перший функціонуючий вертоліт і отримала світове визнання. Я не міг повірити в дитинстві, що українець вигадав вертоліт.

Складність полягала в тому, що потрібно було знайти період в житті Сікорського, який міг би лягти в основу фільму. В процесі пошуків, в одному з музеїв Києва я знайшов потрібну мені книгу, на основі якої ми будуємо кінокартину. Всього розповідати не буду, але скажу, що фільм мені хотілося б відзняти англійською. Розумію, що для відтворення США 40-х рр. знадобиться чимало ресурсів. Але вважаю, що це дуже потужний меседж − показати успіх українця, винаходом якого пишаються у всьому світі. Де ж як не в Україні знімати такий фільм. Вірю, що ця історія може заявити про Україну на іншому рівні і масово розповісти про походження великого винахідника, який є нашою національною гордістю.

За підтримки Київстар ТБ

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