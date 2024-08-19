У Києві під час війни зібралися давати концерт російськомовні артисти

Українці обурені і просять скасувати виступ виконавців.
У Києві під час повномасштабної війни з Росією зібралися давати концерт російськомовні артисти.
На це звернули увагу представники ініціативи "Мова неволі". Зазначається, нібито артисти, які попри повномасштабну війну продовжують співати російською, мають виступити 31 серпня в одному із закладів у центрі столиці. Серед хедлайнерів зазначаються такі "зросійщені" музиканти, як гурт "Кто там", Shtaket, Andrew Skat, Вася Кимо та інші.
У "Мові неволі" також звернули увагу, що артисти, попри повномасштабне вторгнення РФ, не лише продовжили співати російською, а й користуються забороненими в Україні сервісами Росії, такими як "Вконтакте" та "Яндекс Музика". Тож, майбутній концерт просять скасувати.
"У центрі Києва планується проведення "Take Йоу Festival", де хедлайнерами заходу запрошені зросійщені співаки Shtaket, Andrew Skat, Вася Кимо та інші. Виконавці цього заходу продовжують співати російською мовою в центрі столиці України, регулярно користуватися забороненими сервісами (Вконтакте), платити податки в росію через Яндекс Музику та на своїх офіційних сторінках сміятися над тими, хто не хоче бачити мову агресора у своїй країні", - йдеться в повідомленні представників "Мови неволі".
Представники закладу, де має відбутися захід, вже відреагували на гучний скандал. Вони зазначили, що концерт має відбутися на підтримку ЗСУ. Окрім того, представники закладу запевнили, що не співпрацюють з російськими виконавцями. Тим не менш, вони перепросили за скандал. Утім, чи скасують виступ російськомовних виконавців – невідомо, адже представники закладу заявили, що "чекають на роз'яснення від організаторів".
"Наша команда була проінформована, що це благодійний захід на підтримку ЗСУ і що всі кошти з квитків йдуть на благодійність та допомогу нашим військовим. Ми не проводимо заходи для російських виконавців та не співпрацюємо з ними. Завжди підтримуємо проєкти, створені на підтримку наших військових", - йдеться в повідомленні закладу.
Нагадаємо, нещодавно співачка Луна потрапила в гучний скандал. Виконавиця, попри повномасштабне вторгнення РФ до України, випустила альбом з російськомовними піснями.
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