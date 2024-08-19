У Києві під час війни зібралися давати концерт російськомовні артисти

У Києві під час повномасштабної війни з Росією зібралися давати концерт російськомовні артисти.

На це звернули увагу представники ініціативи "Мова неволі". Зазначається, нібито артисти, які попри повномасштабну війну продовжують співати російською, мають виступити 31 серпня в одному із закладів у центрі столиці. Серед хедлайнерів зазначаються такі "зросійщені" музиканти, як гурт "Кто там", Shtaket, Andrew Skat, Вася Кимо та інші.

У "Мові неволі" також звернули увагу, що артисти, попри повномасштабне вторгнення РФ, не лише продовжили співати російською, а й користуються забороненими в Україні сервісами Росії, такими як "Вконтакте" та "Яндекс Музика". Тож, майбутній концерт просять скасувати.

Російськомовні артисти зібралися дати концерт у Києві Фото: instagram.com/mova_nevoli

Російськомовні артисти зібралися дати концерт у Києві Фото: instagram.com/mova_nevoli

Російськомовні артисти зібралися дати концерт у Києві Фото: instagram.com/mova_nevoli

"У центрі Києва планується проведення "Take Йоу Festival", де хедлайнерами заходу запрошені зросійщені співаки Shtaket, Andrew Skat, Вася Кимо та інші. Виконавці цього заходу продовжують співати російською мовою в центрі столиці України, регулярно користуватися забороненими сервісами (Вконтакте), платити податки в росію через Яндекс Музику та на своїх офіційних сторінках сміятися над тими, хто не хоче бачити мову агресора у своїй країні", - йдеться в повідомленні представників "Мови неволі".

Російськомовні артисти зібралися дати концерт у Києві Фото: instagram.com/mova_nevoli

Представники закладу, де має відбутися захід, вже відреагували на гучний скандал. Вони зазначили, що концерт має відбутися на підтримку ЗСУ. Окрім того, представники закладу запевнили, що не співпрацюють з російськими виконавцями. Тим не менш, вони перепросили за скандал. Утім, чи скасують виступ російськомовних виконавців – невідомо, адже представники закладу заявили, що "чекають на роз'яснення від організаторів".

"Наша команда була проінформована, що це благодійний захід на підтримку ЗСУ і що всі кошти з квитків йдуть на благодійність та допомогу нашим військовим. Ми не проводимо заходи для російських виконавців та не співпрацюємо з ними. Завжди підтримуємо проєкти, створені на підтримку наших військових", - йдеться в повідомленні закладу.

Реакція представників закладу на скандал / Фото: instagram.com/campuskyiv

Нагадаємо, нещодавно співачка Луна потрапила в гучний скандал. Виконавиця, попри повномасштабне вторгнення РФ до України, випустила альбом з російськомовними піснями.

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