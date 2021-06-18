У Києві попрощалися з легендарним хореографом Григорієм Чапкісом: труну повезли на Байкове кладовище

На Байковому кладовищі попрощатися з маестро можна буде до 15:00.

У Києві в Національній Філармонії України завершилася церемонія прощання з легендарним українським хореографом Григорієм Чапкісом, якого не стало 13 червня. Труну з митцем винесли з будівлі Філармонії та повезли на Байкове кладовище для поховання.

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Про це повідомляє журналістка ТСН.ua.

Нагадаємо, 18 червня спеціально зі США до Києва прилетів син Григорія Миколайовича, танцівник Грег Чапкіс, аби провести батька в останній путь. Григорія Чапкіса поховають на Байковому кладовищі. Там попередньо прощання заплановане на 13 і триватиме до 15 години.

Як повідомлялося, син танцівника Грег повідомив, що причиною смерті Григорія Чапкіса стала старість.

У столичній філармонії попрощалися з легендарним хореографом Григорієм Чапкісом: труну повезли на Байкове кладовище

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