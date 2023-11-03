У Києві прощаються з Сергієм Сивохою: дружина актора розплакалася, зіркові друзі несуть квіти

Сьогодні, 3 листопада, у Києві прощаються з ексгравцем КВК, актором, ведучим та політиком Сергієм Сивохою, якого не стало 17 жовтня.

Прощання з тренером "Ліги Сміху" розпочалося об 11 годині ранку у Жовтневому палаці в центрі української столиці. Попрощатися з легендарним артистом прийшло чимало прихильників, також були помічені зіркові друзі та колеги Сивохо, пише oboz.ua

Зокрема, провести Сергія Сивоху в останню путь прийшли шоумен Володимир Дантес, актор та режисер Руслан Ханумак, Народний артист України Станіслав Боклан та інші.

З Сергієм Сивохою прощаються у Києві / Фото: oboz.ua

З Сергієм Сивохою прощаються у Києві / Фото: oboz.ua

Також зі зворушливою промовою на прощанні виступила дружина Сивохи Тетяна. Не стримуючи сліз, жінка поділилася, що її покійний чоловік дуже любив Україну і мріяв про те, аби його мала батьківщина Донбас врешті була звільнена від російських окупантів.

Дружина Сергія Сивохи / Фото: oboz.ua

Залу Жовтневого палацу прикрасили вінками з білих квітів, по центру стоїть фотографія Сергія Сивохи, а позаду видніється величезний екран, на якому з'являються фото актора з його колегами, друзями та рідними.

З Сергієм Сивохою прощаються у Києві / Фото: oboz.ua

Нагадаємо, що Сергій Сивохо пішов з життя 17 жовтня у віці 54 років. Українського артиста не стало у Німеччині, де протягом тривалого часу боровся з важкою хворобою. Влітку 2017 року зірці встановили діагноз виразка шлунку. За порадою лікарів тоді Сивохо схуднув на 50 кг. Однак, через малорухливий спосіб життя у легенях актора почала накопичуватися рідина. Через це лікарям довелося вводити Сивохо в стан штучної коми. Останні дні свого життя Сивохо провів у Німеччині.

У актора залишилися дружина Тетяна та син Савва. Раніше ми писали, що відомо про дружину та сина Сергія Сивохи, який вигляд вони мають і чим займаються.

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