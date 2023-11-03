У Києві прощаються з Сергієм Сивохою: дружина актора розплакалася, зіркові друзі несуть квіти

В останню путь зірку проводжають у Жовтневому палаці.
Сьогодні, 3 листопада, у Києві прощаються з ексгравцем КВК, актором, ведучим та політиком Сергієм Сивохою, якого не стало 17 жовтня.
Прощання з тренером "Ліги Сміху" розпочалося об 11 годині ранку у Жовтневому палаці в центрі української столиці. Попрощатися з легендарним артистом прийшло чимало прихильників, також були помічені зіркові друзі та колеги Сивохо, пише oboz.ua
Зокрема, провести Сергія Сивоху в останню путь прийшли шоумен Володимир Дантес, актор та режисер Руслан Ханумак, Народний артист України Станіслав Боклан та інші.
Також зі зворушливою промовою на прощанні виступила дружина Сивохи Тетяна. Не стримуючи сліз, жінка поділилася, що її покійний чоловік дуже любив Україну і мріяв про те, аби його мала батьківщина Донбас врешті була звільнена від російських окупантів.
Залу Жовтневого палацу прикрасили вінками з білих квітів, по центру стоїть фотографія Сергія Сивохи, а позаду видніється величезний екран, на якому з'являються фото актора з його колегами, друзями та рідними.
Нагадаємо, що Сергій Сивохо пішов з життя 17 жовтня у віці 54 років. Українського артиста не стало у Німеччині, де протягом тривалого часу боровся з важкою хворобою. Влітку 2017 року зірці встановили діагноз виразка шлунку. За порадою лікарів тоді Сивохо схуднув на 50 кг. Однак, через малорухливий спосіб життя у легенях актора почала накопичуватися рідина. Через це лікарям довелося вводити Сивохо в стан штучної коми. Останні дні свого життя Сивохо провів у Німеччині.
У актора залишилися дружина Тетяна та син Савва. Раніше ми писали, що відомо про дружину та сина Сергія Сивохи, який вигляд вони мають і чим займаються.
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