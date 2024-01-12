У Києві прощаються з Віталієм Білоножком: перші кадри з церемонії

Сьогодні, 12 січня, в останню путь проводжають народного артиста України Віталія Білоножка.

Прощання з легендарним співаком відбувається у Національній філармонії. Процесія почалася об 11:30 і триватиме до 14:00. Біля філармонії зібралися шанувальники творчості виконавця, його друзі та близькі.

Прощання з Віталієм Білоножком у Києві / Фото: ТСН.ua

Як передає журналіст ТСН, залу філармонії прикрасили квітами – білими та червоними трояндами, а також зробили гарну інсталяцію з родинних фотографій Світлани та Віталія Білоножків. Дружина артиста Світлана Білоножко приймає співчуття від тих, хто прийшов попрощатися з її чоловіком.

Прощання з Віталієм Білоножком у Києві / Фото: ТСН.ua

Прощання з Віталієм Білоножком у Києві / Фото: ТСН.ua

Прощання з Віталієм Білоножком у Києві / Фото: ТСН.ua

Прощання з Віталієм Білоножком у Києві / Фото: ТСН.ua

Серед знаменитостей на прощанні з Білоножком присутні співачка Оксана Білозір, патріарх Філарет, ведучий Петро Мага. Біля труни стоять вінки зі стрічками "Від родини Ротару" та "Від родини Лободи". Особисто на прощанні артисток помічено не було.

Прощання з Віталієм Білоножком у Києві / Фото: ТСН.ua

Прощання з Віталієм Білоножком у Києві / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, що 9 січня на 71-му році життя помер український співак, народний артист України Віталій Білоножко. Він був засновником та організатором Міжнародного фестивалю сімейної творчості "Мелодія двох сердець". Причиною смерті легенди стала зпинка серця. Білоножко помер у лікарні.

У Віталія Білоножка залишилася дружина Світлана, двоє дітей та двоє онуків.

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