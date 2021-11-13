У Києві скасували концерт відомого музиканта: він зіграв безкоштовно просто неба

Артист виступив у парку Шевченка.
Концерт відомого британського піаніста Стівена Рідлі втретє скасували в Києві через карантинні обмеження.
Втім, музикант не розгубився та вирішив дати безкоштовний концерт просто неба у парку Шевченка.
"Києве, друзі! Мені набридли обмеження! Я ставлю піаніно в парку Шевченка о 16:00 і даю безкоштовний концерт для усіх! Я вирішив це три години тому! Приводьте своїх друзів, мам, йдіть зі своїми гучними голосами, тому що ми співатимемо. Ми разом розділимо прекрасні миті в ці нелегкі часи", - написав у своєму Instagram артист.
Зокрема, на виступ віртуоза прийшло чимало людей. Всі вони насолодились живим співом та грою на піаніно.
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