У Києві в Національній Філармонії прощаються із Григорієм Чапкісом: хто присутній

Церемонія прощання із Григорієм Чапкісом відбувається в Національній Філармонії України.

У Києві в Національній Філармонії України 18 червня близько 11:15 розпочалося прощання з легендарним українським хореографом Григорієм Чапкісом, якого не стало 13 червня увечері.

Про це повідомляє журналістка ТСН.ua з місця прощання.

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Як передає журналістка ТСН.ua, наразі на прощанні не так багато людей, близько пів сотні. Труна із легендарним українським хореографом стоїть в холі Національної Філармонії.

Із рідних наразі присутні восьмеро осіб. Поки нікого із українських зірок немає. Присутні колеги, студенти, більше молоді.

Доньку Григорія Миколайовича, яка плаче, заспокоюють. Також із легендарним українським хореографом вже прощається син з онучкою. Син Григорія Миколайовича також не стримав сліз.

Син і онука Григорія Чапкіса / ТСН.ua

Також щойно у холі, де відбувається прощання, поставили столик із великою книгою, де люди залишають спогади про Григорія Миколайовича.

ТСН.ua

Нагадаємо, 18 червня спеціально зі США до Києва прилетів син Григорія Миколайовича, танцівник Грег Чапкіс, аби провести батька в останній путь. Церемонія прощання триває від 11 до 13 години. Далі Григорія Чапкіса поховають на Байковому кладовищі. Там, попередньо прощання заплановане на 13 і триватиме до 15 години.

Як повідомлялося, син танцівника Грег повідомив, що причиною смерті Григорія Чапкіса стала старість.

Біля філармонії сьогодні очікують побачити рідних Григорія Чапкіса, учасників і суддів проекту "Танці з зірками" та інших колег по шоубізнесу. Більшість із них відразу після трагічної звістки опублікували свої фото із знаменитістю та поділилися спогадами. Зокрема Леся Нікітюк, Наталія Могилевська, Влад Яма і ще десятки інших людей.

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