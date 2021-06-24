У Києві відбудеться концерт "Вечір прем'єр. Літня серія" з Катериною Осадчою

У Києві відбудеться концерт "Вечір прем'єр. Літня серія" з Катериною Осадчою

Відома дата та місце концерту.

Після перерви через пандемію коронавірусу зіркові вечори з Катериною Осадчою повертаються.

Усі вершки українського шоубізнесу зберуться на грандіозному open-air концерті у новому безпечному форматі – "Вечір прем’єр. Літня серія". Захід відбудеться на даху Parkovy 22 липня.

Музичні шоу за участю головних зірок країни від творців телепроєкту "Світське життя" вже стали доброю традицією. Глядачі зможуть першими почути нові пісні топових артистів та стати свідками ексклюзивних прем’єр й несподіваних колаборацій.

Тіна Кароль, Макс Барських, Оля Полякова, MONATIK, NK, The HARDKISS та інші найактуальніші співаки готуються представити свої нові пісні на шоу "Вечір прем’єр. Літня серія".

На заході діятиме дрескод для глядачів - білий колір, аби зробити цей вечір по справжньому ошатним та святковим. Квитки вже доступні на сайті Concert.ua.

Побачити телеверсію концерту можна буде на каналі "1+1" 22 серпня.

Нагадаємо, на "Вечорі прем’єр із Катериною Осадчою" у глядачки почалися передчасні пологи. Жінка народила донечку та назвала її на честь Осадчої.

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