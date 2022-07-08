У Києві заскочили легендарну американську фотографиню Енні Лейбовіц – фото

72-річну знаменитість заскочили у столиці 7 липня під час вечері у кафе.

Про це повідомила Юлія МакГаффі на сторінці у Facebook. Вона розмістила відповідне фото.

"Вечір липня, Рейтарська, Київ. За сусіднім столиком сидить Енні Лейбовіц. Нема чого додати. А потім один з найкращих вечорів року", – прокоментувала шефредакторка українського видання.

Поки що причина візиту Енні до України невідома. Ймовірно, вона захотіла на власні очі побачити наслідки російської війни та зробити фото.

Зауважимо, Енні Лейбовіц вважають однією з найзірковіших фотографинь сучасності. Вона зняла найбільш відомі портрети голлівудських зірок та музикантів. Зокрема, вона авторка фото молодого Леонардо ді Капріо з лебедем, оголеного Джона Леннона та Йоко Оно, Вупі Голдберг у ванні з молоком та вагітної оголеної Демі Мур.

Також саме Енні фотографувала акторський склад першої частини "Гаррі Поттера".

Нагадаємо, голлівудська зірка Кейт Бланшетт спродюсувала емоційний фільм про Харків під час вторгнення Росії. Стрічка отримала назву Ukraine: Life Under Attack.

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