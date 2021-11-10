У Києві затримали підозрюваного у жорстокому побитті автора хітів гурту KAZKA

Нападником виявився сусід музичного продюсера.

У Києві поліція затримала чоловіка, який підозрюється у жорстокому побитті музичного продюсера, автора хітів гурту KAZKA Миколи Журавльова.

Ним виявився сусід композитора, який на той момент перебував у стані алкогольного сп'яніння. Між чоловіками стався конфлікт, його причина не відома. Відбулася сутичка, у результаті якої Журавльову були нанесені важкі травми.

Микола Журавльов / instagram.com/juniko_music

"Під час вказаного інциденту підозрюваний наніс потерпілому не менше одного удару в область правої скроневої ділянки. Внаслідок удару потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння, а саме відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, компресійний вдавлений перелом правої скроневої ділянки. Невдовзі правоохоронці встановили особу нападника та затримали його у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.

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Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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