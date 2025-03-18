У КМДА пояснили, чому Білоус після секс-скандалу повернувся до роботи в Молодому театрі

Департамент культури КМДА надав подробиці справи режисера і викладача університету ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса, якого звинуватили у низці домагань до студенток.

Як відомо, нещодавно режисер повернувся до виконання обов'язків директора-художнього керівника Молодого театру після тимчасового відсторонення. Це збурило суспільство. Але за інформацією, розміщеною на сайті КМДА, Департамент діє за законом і тому "не передбачає автоматичного відсторонення у зв’язку з відкриттям кримінального провадження".

Андрій Білоус

"Відповідно до статті 154 Кримінального процесуального кодексу України, відсторонення від посади здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за клопотанням слідчого або прокурора. Однак, не маючи правових підстав для відсторонення або розірвання трудового договору, разом із тим, розуміючи ситуацію, яка склалася, а також важливість забезпечення захисту працівників театру, які повідомили про випадки можливих неправомірних дій сексуального характеру, Департамент здійснює постійний контроль за дотриманням їхніх прав і свобод", - йдеться у заяві.

Крім того, КМДА зауважує, що Департаментом була створена Комісія з перевірки інформації, яка слідкувала за свідченнями працівників театру та зрештою, надала пропозиції щодо запобігання схожих інцидентів. Зазначається, що у разі виявлення порушення закону з боку Білоуса – його неодмінно покарають у законодавчому порядку.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Володимир Остапчук врегулював питання майна з колишньою Христиною Горняк. Нотаріусиня пояснила, як їм вдалося домогтися справедливості без суду.

Читайте також: