У колишньому будинку Алена Делона у Франції працює український культурний центр

У колишньому будинку легендарного французького актора Алена Делона, який помер 18 серпня, відкрився український культурний центр імені Василя Сліпака.

Загалом, центр функціонує ще від 2004 року у Парижі, Франція, однак про це мало писалося в медіа. Сам Ален Делон мешкав у будівлі від 1961 року до 1969-го.

Зала шани Алена Делона

Український культурний центр у Парижі слугує задля того, аби знайомити світ з українськими митцями. Його діяльність координується Посольством України у Франції.

Зокрема, там часто проводять виставки та знайомлять відвідувачів з українською культурою. Основні напрямки діяльності – конференції та презентації, наукові зв'язки, освітні проєкти, громадсько-політична діяльність і культурна праця.

До речі, 2021 року у день народження Алена Делона в українському культурному центрі з'явилася зала його пошани, де навіть зібрані деякі особисті речі легендарного актора.

Зала шани Алена Делона

Нагадаємо, Ален Делон пішов з життя 18 серпня у віці 88 років. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як актор став популярним, від яких тяжких хвороб страждав і як підтримував Україну у війні з Росією.

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