У команді Данилка пояснили, чому його немає серед претендентів на крісло журі у нацвідборі

Національний відбір на "Євробачення-2025" вже традиційно не минає без інтриг.

Так, після оприлюднення списку претендентів на крісло журі Національного відбору на "Євробачення-2025" фани шоумена Андрія Данилка забили на сполох. Оскільки серед усіх кандидатів не було ім'я автора Вєрки Сердючки. Все тому, що артист майже завжди був присутнім на всіх Нацвідборах, окрім 2022 і 2023 років.

У результаті у Мережі з'явилося чимало припущень довкола цієї ситуації. Тим паче, що ще цього літа Данилко й сам заявляв, що відмовиться від суддівства у подальших нацвідборах у разі надходження таких пропозицій. Все тому, що він не бачить цікавості у такому шоу, коли одразу без двох півфіналів за один раз необхідно обрати представника на "Євробачення" від України.

Андрій Данилко у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2024"

Тож менеджер Данилка у коментарі Telegram-каналу "Що ти знаєш про Бобула?" розставив усі крапки над "і". Андрій Уреньов пояснив, що насправді за цим немає жодного прихованого підтексту. Таким просто було бажання шоумена цьогоріч. Водночас він додав, що пропозиція від Суспільного мовника все ж надходила артисту.

"Була пропозиція, але Андрій цього року відмовився", - заявив менеджер Андрія Данилка.

Нагадаємо, зараз триває голосування у додатку "Дія" за кандидатів на суддівство у нацвідборі на "Євробачення-2025". Так, українці серед десяти претендентів можуть обрати лише трьох. Віддати свій голос за фаворита можна до 23 грудня включно в "Дії" в розділі "Опитування".

Тим часом у Швейцарії, де наступного року відбудеться "Євробачення-2025" показали перші результати підготовки - який вигляд матиме сцена та звуковий супровід.

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