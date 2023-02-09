У команді Олега Винника розповіли, коли він повернеться на сцену та як допомагає ЗСУ

Керівниця офіційного фан-клубу співака Олега Винника Валерія Барон розповіла, чому виконавець зник з інформаційного простору, коли він зможе повернутися на сцену та як допомагає Україні з-за кордону.

За її словами, виконавець нині перебуває у Берліні, де проходить курс лікування. В інформаційному просторі артист не з'являється, адже йому поки не дозволяє стан здоров'я. Однак співак продовжує працювати, створює нові пісні, щоб потім потішити ними прихильників.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Його стан здоров'я не дуже дозволяє бути в публічному просторі. Але він продовжує працює у студії, готує нові пісні. Він дуже страждає без сцени зараз, але так склалися обставини через здоров'я, що наразі стояти на сцені він не може", – розповіла Барон в інтерв'ю проєкту "Зірковий".

Музикант працює не лише над творчістю, зокрема, Винник з-за кордону допомагає українським захисникам, щоправда, не афішує про це. Артист створив благодійний фонд "Вовчиця". Спочатку купував автомобілі для ЗСУ, а тепер й іншу військову амуніцію.

"На початку це були автомобілі, а тепер це і прилади нічого бачення для спецпідрозділів, це і теплий одяг, і бронежилети, і каски", - зазначила Барон.

Авто, яке Винник придбав для ЗСУ

Коли Винник повернеться на сцену, керівниця офіційного фан-клубу співака достеменно не знає. Однак, за її словами, це станеться тоді, коли йому дозволятиме стан здоров'я.

"Я думаю, що це буде залежати від його стану здоров'я. Щойно він відчуватиме, що він енергетично може звернутися до людей і він має сили. Це має бути той Олег Анатолійович, якого ми звикли відчувати: із його усмішкою, любов'ю. А для цього має бути відповідний енергетичний стан. А щоб цей енергетичний стан був, має бути відповідний стан здоров'я. Щойно він відчує, що готовий, це відбудеться", - додала Барон.

Нагадаємо, раніше ведуча Міла Єрємєєва також пояснювала, чому Олег Винник зник з інформаційного простору. Вона наголошувала, що це сталося не через політичну ситуацію, а через особисті обставини.

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