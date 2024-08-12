У команді Олега Винника відповіли на закиди, що він під час війни втік з України

У команді співака Олега Винника, який живе в Німеччині, відповіли на закиди, що він під час війни втік з України.

Так, днями виконавець оголосив, що незабаром випустить перший від початку повномасштабного російського вторгнення трек "Мої люди". Однак у коментарях під анонсом нової композиції думки користувачів були не однозначними.

Поки віддані прихильники співака тішилися новині, інші ж обурювалися. Користувачі заявляли, що Олег Винник зробив свій вибір, коли під час повномасштабної війни виїхав з України, не давав публічних коментарів про російське вторгнення і просто зайняв мовчазну позицію. Юзери зазначали, що "такі патріоти країні не потрібні".

Афіша про вихід нової пісні Олега Винника / Фото: facebook.com/baron.valeriia

Приїде, дасть концерт, заробить грошей і потім знову до Німеччини втече? А потім знову буде співати про "своїх" людей…Хай сидить вже там, де він був 2,5 роки, і не вилазить. Ганьба!

А хтось чекав? Артистів, які втекли до іншої країни, не висловлюють жодних думок щодо війни, а зараз повертаються, щоб заробити грошей на нових піснях, не чекають. Зараз є набагато талановитіші і з чіткою позицією, які підтримують наших військових, влаштовують концерти для збору грошей на ЗСУ, які не втечуть за першої нагоди.

Навіщо нам в країні люди, які зрадили народ і, як останній щур, втекли за першої ж нагоди! А зараз ще приїде співати, коли на нього ніхто не чекає! Ганьба таким артистам!

Голова офіційного фан-клубу Олега Винника – Валерія Барон – не змогла мовчки читати такі коментарі. Вона відповіла на закиди, що співак втік з України, та пояснила, що він вже понад 20 років живе в Німеччині, мовляв, не тікав, а поїхав додому.

"А нічого, що лікуватися він почав задовго до? І не лікуватися поїхав, а повернувся додому. Людина вже понад 20 років проживає виключно у Німеччині, є резидентом цієї країни й не має в Україні місця, де жити. Вчіть матчастину, а потім розводьте "зраду", - написала у коментарях Барон.

Олег Винник

Окрім того, голова офіційного фан-клубу виконавиця розповіла, як Олег Винник допомагає військовим. За її словами, артист переказав на допомогу захисникам понад пів мільйона євро.

"Все, що він заробив, віддав хлопцям на передову. Ця цифра переважає за 0,5 млн євро. Норм так. Все заради перемоги. Може, вже досить шукати ворогів серед друзів. Народ усе розсудить. Щоб кожен допоміг стільки, скільки допоміг Олег", - висловилася Барон.

Нагадаємо, Олег Винник весь час повномасштабної війни перебував у Німеччині. За кордон співак виїхав, щоб лікуватися від тяжкої хвороби. Українців обурювало, що артист у складний час покинув країну, публічно не засудив вторгнення Росії та мовчав про злочини окупантів.

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