У Криму помер режисер Юрій Кара родом з України, який був путіністом та підтримував війну

Юрій Кара / © kino-teatr.ru

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У Криму помер російський режисер Юрій Кара, який родом з українського Донецька, але зрадив Україну та активно підтримував загарбницьку політику Росії.

Путініст помер 16 липня в лікарні в Ялті. Як пишуть російські пропагандисти, причиною смерті Кари стала зупинка серця, викликана інфарктом. Скандальний режисер, який палко підтримував політику кровавого диктатора путіна, вже давно мав проблеми зі здоров'ям. До слова, ще 2023 року путініст Кара переніс інфаркт, а також навесні 2025-го.

Скандальний режисер помер у віці 70 років. Наразі його тіло перебуває в Криму, але рідні путініста збираються поховати його в Москві.

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Юрій Кара / © kino-teatr.ru

Позиція Юрія Кари щодо війни в Україні – що відомо

Сам режисер родом із Донецька. Він здобув освіту в Росії, де й залишився жити. Коли країна-агресорка вторглася на територію України, він став на бік окупантів. Юрій Кара підтримав анексію Криму, підписавши листа диктатору. Ба більше, скандальний режисер ще й вихваляв путіна за окупацію півострова.

Коли Росія розпочала проти України повномасштабну війну, то позиція путініста Юрія Кари зовсім не похитнулася. Не вплинули на нього й жахливі злочини, які окупанти коять на українських землях. Режисер, замість засудження війни, знову кинувся підписувати листа з підтримкою політики путіна.

2022 року Латвія заборонила скандальному Юрію Карі в'їзд до країни за підтримку російського вторгнення до України. Тим часом Мінкульт визнав його як особу, що становить загрозу національній безпеці.

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