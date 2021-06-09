У Кухар – флористика, у Ласточкіна – укулеле: незвичні хобі українських зірок

Серед насичених трудових буднів артисти знаходять час для улюблених справ.

Українські зірки попри щільний трудовий графік все ж таки знаходять час для своїх хобі. Так от Альона Вінницька полюбляє хендмейд, Настя Каменських – не уявляє своє життя без спорту, а співачка TAYANNA – фанатака подорожей. Детальніше про незвичні хобі українських зірок читайте нижче.

Альона Вінницька

Співачка, і за сумісництвом телеведуча, руками плете різноманітні вироби, починаючи від будиночків для домашніх улюбленців, закінчуючи ялинковими іграшками. Таким хобі Альона може займатися годинами, адже для неї це своєрідна медитація.

Настя Каменських, Анатолій Анатоліч та Марічка Падалко

Оригінальне хобі об'єднує одразу кількох українських зірок і це – любов до спорту, а точніше, бігу. Настя Каменських щодня долає по 4 кілометри, тому забіги на 10 кілометрів для неї звична справа. Співачка не пропускає забігів у Києві, де їй подобається атмосфера єднання з незнайомими людьми.

Обігнала співачку Марічка Падалко. Вона починала з двох кілометрів, а зараз легко долає марафонську дистанцію у 42 кілометри, яку вона взяла за 4 години 12 хвилин та посіла 4 місце у забігу. Марічка так обожнює біг, що часто приїздить на роботу одразу у спортивному одязі і біжить дорогою додому, а це мінімум 5-10 кілометрів, залежно від маршруту. Марічка зізнається, що бігати перестане десь у 80 років, і, скоріш за все, замінить біг на скандинавську ходьбу. Якось навіть Марічка разом з чоловіком переплила Босфор трохи більше, ніж за 2 години, незважаючи на дощ і сильну течію.

Але пристрасть до бігу її колеги Анатолія Анатоліча перевершила всіх. Він бере марафонську дистанцію не тільки в Україні, а й літає, щоб побігати, за кордон. Анатолій брав участь у нью-йоркському марафоні. Під час забігу 2019 року його підтримували дружина і діти. Тоді на дистанції у Анатоліча тричі траплялися судоми, але однаково менше ніж за 4 години 30 хвилин він пересік лінію фінішу.

Ігор Ласточкін

Гуморист полюбляє грати на укулеле. Він каже, що гра на цьому інструменті розвиває не тільки моторику, а ще й мовний апарат. Свої вміння Ігор постійно вдосконалює.

TAYANNA

Хобі співачки – подорожі. Але TAYANNA не просто подорожує, а поповнює свою власну колекцію звуків води і планує випустити платівку спогадів.

Катерина Кухар

Балерина та суддя шоу "Танці з зірками" якось зізналася, якби не балет, вона точно була би флористом. Любов до квітів у Катерини від бабусі, у якої завжди вдома були свіжі квіти, а на підвіконні – безліч фіалок. Катерина завжди забирає додому квіти, які подарували після концертів, тому іноді у квартирі можна заблукати у справжніх квітучих джунглях.

Андрій Доманський

Телеведучий має багато цікавих хобі – підводне полювання та фридайвінг, а вдома у Андрія є великий акваріум на 1500 літрів, який він самостійно змоделював. Також ще змолоду він має унікальне хобі – колекціонування вінілових платівок, яка їх кількість на сьогодні – важко підрахувати. Але Андрій жартує, що найголовнішим його хобі є виховання дітей, бо їх у нього аж шестеро.

Злата Огнєвіч

Важко уявити, але тендітна співачка любить ходити на… блошині ринки. Як каже сама Злата, вона ходить туди, бо можна знайти все на світі. Злата любить збирати олдскульні платівки, незвичайний посуд із порцеляни та інші вінтажні речі.

Даша Астаф'єва

Секс-символ української естради, якщо треба обирати між посиденьками з подругами у кафе та своїм хобі, надасть перевагу другому варіанту. Бо її хобі – рибалка. Коли у Даші з'являється вільний час, вона вирушає на ставок ловити карасів.

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