Ольга Сумська / © instagram.com/ridna_os

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Акторка Ольга Сумська показала архівне фото з юності та пригадала, який вигляд мала у 19 років під час відпочинку в Одесі.

Народна артистка України час від часу повертається до сімейного фотоархіву та ділиться з прихильниками кадрами з минулого. Цього разу акторка перенесла їх у часи своєї юності. На світлині вона позує на одному з одеських пляжів. Тоді Ольга мала довге розпущене волосся та обходилася без макіяжу. Для відпочинку на морі дівчина обрала незвичний роздільний купальник темно-коричневого кольору з великим білим горошком. Образ доповнювали тонкі зав’язки на бікіні.

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«19 років… Одеса», — лаконічно підписала архівний кадр Ольга Сумська.

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Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

На знімку акторка позує на тлі людного пляжу Чорного моря, а її шанувальники отримали нагоду побачити, якою була майбутня зірка українського кіно задовго до популярності. Особливу увагу привертає саме купальник — модель у горошок із відкритим кроєм, що нагадує про пляжну моду тих часів.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська розкрила правду про свою пенсію та чому відкладає її оформлення.

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