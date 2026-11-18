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У купальнику в горошок і без макіяжу: Ольга Сумська показала себе-красуню у 19 років
Акторка опублікувала архівний кадр із відпочинку на Чорному морі, зроблений майже чотири десятиліття тому, та пригадала юність.
Акторка Ольга Сумська показала архівне фото з юності та пригадала, який вигляд мала у 19 років під час відпочинку в Одесі.
Народна артистка України час від часу повертається до сімейного фотоархіву та ділиться з прихильниками кадрами з минулого. Цього разу акторка перенесла їх у часи своєї юності. На світлині вона позує на одному з одеських пляжів. Тоді Ольга мала довге розпущене волосся та обходилася без макіяжу. Для відпочинку на морі дівчина обрала незвичний роздільний купальник темно-коричневого кольору з великим білим горошком. Образ доповнювали тонкі зав’язки на бікіні.
«19 років… Одеса», — лаконічно підписала архівний кадр Ольга Сумська.
На знімку акторка позує на тлі людного пляжу Чорного моря, а її шанувальники отримали нагоду побачити, якою була майбутня зірка українського кіно задовго до популярності. Особливу увагу привертає саме купальник — модель у горошок із відкритим кроєм, що нагадує про пляжну моду тих часів.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська розкрила правду про свою пенсію та чому відкладає її оформлення.