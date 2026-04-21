Сергій Сивохо та його дружина Тетяна

Стало відомо про важку втрату — пішла з життя дружина українського шоумена Сергія Сивоха, телеведуча Тетяна Сивохо.

Причиною смерті вдови зірки стала тяжка онкологічна хвороба. Про трагедію повідомила журналістка Леся Орлова у Facebook. Вона згадала колегу як професійну, дотепну, сильну та яскраву особистість, яка до останнього мужньо боролася з недугою.

«Сергій був дуже живий, і якось досі незрозуміло, що його насправді більше немає. І Таня була дуже жива — і тепер також незрозуміло. Вона здавалася невразливою, непереможною. А виявилося — зовсім ні. Вони пішли одне за одним. Сергій, потім його мама, тепер Таня. Залишився син, ще зовсім молодий. Таня пішла в Києві. Її за кілька місяців, як з’ясувалося, „з’їв“ рак, адже ніхто особливо не знав. Наскільки я знаю, вона йшла надзвичайно гідно, рішуче, незалежно та сильно. Вона крута», — написала Орлова.

Допис Лесі Орлової

Тетяна Сивохо похована на Байковому кладовищі. За словами Орлової, жінка мала яскраву телевізійну кар’єру і вирізнялася не лише професіоналізмом, а й ефектною зовнішністю. Її навіть порівнювали з німецькою супермоделлю Надею Ауерман через схожий типаж і виразні риси обличчя. Проте сама жінка моделлю бути не хотіла й присвятила себе успіху в медійній сфері, але згодом відійшла від стрімкого розвитку кар’єри та занурилася у родину.

До слова, Тетяна та Сергій Сивохи тривалий час залишали своє особисте життя поза публічністю. Відомо, що вони одружилися задовго до того, як шоумен уперше представив дружину широкій аудиторії 2016 року. Познайомилися на роботі ще в 1990-х, а 2000-го в листопаді подружжя стало батьками сина Савви. Закохані були прикладом сімейної ідилії та зізнавалися, що криз у них не бувало.

Дружина Сергія Сивоха

На жаль, їхня історія кохання закінчилася трагічно. У жовтні 2023 року пішов з життя 54-річний Сергій Сивохо через хронічну хворобу легень. Прощання з ним відбулося у Жовтневому палаці, де Тетяна виголосила емоційну промову, наголосивши на його любові до України та допомозі військовим і медикам під час війни. Знаменитість поховали на центральному кладовищі в Донецьку. 2024 року в засвіти відійшла його мама, а тепер не стало й самої вдови. У пари залишився 25-річний син.