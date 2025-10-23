У Києві прощаються з Дизелем з Green Grey: хто з зірок прийшов, правда про хворобу і що буде з гуртом

Прощання з Дизель з Green Grey

Сьогодні, 23 жовтня, у Києві відбувається прощання з лідером гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком.

55-річний виконавець помер 20 жовтня від серцевої недостатності, викликаною ішемічною хворобою серця. Співака, які всі знали як «Дизеля» не стало за декілька днів до анонсованих виступів у рамках туру гурту. Попрощатися перед похороном до Андрія прийшли його товариші, колеги та фанати. Церемонія відбувається у «Будинку Кіно», у залі лунають українськомовні пісні Green Grey та поставлений символічний постер. Близькі вирішили відмовитися від штучних квітів, тому небайдужі приносять лише живі рослини.

Прощання з Дизель з Green Grey / © ТСН/Неллі Ковальська

Прощання з Дизель з Green Grey / © ТСН/Неллі Ковальська

Зокрема, вшанувати пам’ять свого колеги по гурту прийшов колега з гурту, бітмейкер Original Dizzy. У коментарі для ТСН.ua Неллі Ковальській він зазначив, що Дизель мав для нього особливе значення. І додав, що ніколи не бідкався на свій стан. Водночас бітмейкер пообіцяв не спинятися та продовжувати нести пам’ять Андрія. Щоправда, доля туру Green Grey, який мав би вже починатися українським містами, поки що не вирішена.

«В один момент він замінив мені батька, якого я не мав. Одним словом я не можу сказати. Від моменту, як ми познайомилися з Дизелем, він був поряд, не завжди розумів, але завжди мав що порадити. Ніхто не був в курсі, що він мав хронічне захворювання. Це стало величезною несподіваною новиною. Він зневажливо ставився до лікування й тому подібного. Його улюбленими ліками було активоване вугілля. Далі ми нестимемо його світле ім’я. Ніщо не має бути забутим. Доведемо все, що він почав і казав. Концерт відбудеться у Києві — це буде трибʼют. Що буде далі з туром — наразі ми не прийняли рішення. На четвертий день ми тільки збираємося до купи», — поділився Original Dizzy.

Original Dizzy / © ТСН/Неллі Ковальська

Музикант Фагот з ТНМК також прийшов попрощатися з колегою. Артист зауважив, що найбільше за життя Дизеля йому запам’яталася його доброта та жвавість. Зірка додав, що, як і решта, звістка про хворобу Дизеля була для нього зовсім несподіваною.

«Він був людиною-феєрверком: постійно щось вигадував, завжди було весело. Я просто не знав про ішемічну хворобу. Він нікому не розказував, що у нього щось було. Тому це був як грім серед ясного неба», — зізнався Фагот.

Фагот / © ТСН/Неллі Ковальська

Кліпмейкер Віктор Придувалов, ледь стримуючи сльози пригадав, що Андрій завжди був готовий допомагати молодим артистам з великим потенціалом і мав на меті робити цей світ ще добрішим і музичнішим.

«Він був дуже добрий. Ця постійна усмішка… Завжди був радий допомогти. Якщо він бачив молоду творчу особистість, то він завжди допомагав. Він так хотів, щоб цей світ був музичний, яскравий і кайфовий», — зазначив, стримуючи сльози, кліпмейкер Віктор Придувалов.

Віктор Придувалов / © ТСН/Неллі Ковальська

Своїми спогадами про покійного виконавця поділилася з ТСН.ua і Джамала. Співачка висловилася про Дизеля як про людину, якою надихалася. Вона зізналася, що музикант завжди вірив у неї та зараз її переповнюють емоції смутку та жалю від горя.

«Це була перша суперзірка, з якою я опинилася на одній сцені. Він був дуже добрим до мене. Я називала його дядько Дизелем, бо він був масштабним і всі любили Green Grey. Ми багато разом жартували, джемили. Не скажу, що ми товаришували, але за лаштунками це завжди було багато емоцій і класних спогадів. Дуже шкода. Він молодий і міг ще грати», — розповіла Джамала.

Джамала / © ТСН/Неллі Ковальська

Пропонуємо дізнатися, яким був життєвий шлях артиста Андрія Дизеля Яценка, життя якого раптово обірвалося на 55-му році життя.