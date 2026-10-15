ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1930
Час на прочитання
2 хв

У Києві прощаються з Венею з "Ветеранів космічних військ": перші фото з церемонії і хто з зірок присутній

Олександр Венедчук помер 13 жовтня. Гумориста не стало у віці 32 років.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Олександр Венедчук

Олександр Венедчук / © соцмережі

У Києві розпочалось прощання з зіркою «Ветеранів космічних військ», українським гумористом Олександром «Венею» Венедчуком, який помер 13 жовтня.

Церемонія розпочалась о 10:00 у Спасо-Преображенському соборі. Провести Веню в останню путь зібрались його рідні, близькі, колеги, друзі та прихильники. Попрощатися з Олександром Венедчуком прийшли інші учасники «ВКВ» — Владислав Куран та Артем Дамницький, повідомляє Oboz.ua.

Сама церемонія прощання відбулась всередині собору. До труни приносили живі квіти, а присутні вимовляли промови та згадували, яким Веня був за життя.

Прощання з Олександром Венедчуком / © oboz.ua

Прощання з Олександром Венедчуком / © oboz.ua

«Є фраза, яку він часто казав. Він казав мені постійно, що все нормально. Вона мене дуже бісила. Цей оптимізм — це закладено в нього, це його суперсила. Коли я не пам’ятав слова, він казав: „Все нормально“. Коли усе в нього було погано, я кажу: „Саш, все погано“. Він каже: „Все нормально“. Була кома після інсульту. Кажу: „Саш…“ Він явився мені і щиро каже: „Все нормально, Владе“. Він щиро у це вірив. Коли були дні, коли все чорне, все сіре, — у нього завжди усе було нормально», — пригадує Владислав Куран.

Прощання з Олександром Венедчуком / © oboz.ua

Прощання з Олександром Венедчуком / © oboz.ua

На прощанні серед присутніх були ведучий Роман Міщеряков, співак Володимир Дантес, гумористи Джехун Сафаров, Василь Байдак, Анастасія Оруджева, Олег Свищ, Володимир Шумко, шоумен Женя Янович.

Прощання з Олександром Венедчуком / © oboz.ua

Прощання з Олександром Венедчуком / © oboz.ua

В останню путь Олександра Венедчука проводжали оплесками. Далі процесія вирушить на Жулянське кладовище, там відбудеться поховання.

Прощання з Олександром Венедчуком / © oboz.ua

Прощання з Олександром Венедчуком / © oboz.ua

Нагадаємо, життя Олександра Венедчука обірвалося 13 жовтня у віці 32 років. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, що відомо про смерть Вені та які серйозні проблеми зі здоров’ям у нього були.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie