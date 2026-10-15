У Києві прощаються з Венею з "Ветеранів космічних військ": перші фото з церемонії і хто з зірок присутній

Олександр Венедчук / © соцмережі

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У Києві розпочалось прощання з зіркою «Ветеранів космічних військ», українським гумористом Олександром «Венею» Венедчуком, який помер 13 жовтня.

Церемонія розпочалась о 10:00 у Спасо-Преображенському соборі. Провести Веню в останню путь зібрались його рідні, близькі, колеги, друзі та прихильники. Попрощатися з Олександром Венедчуком прийшли інші учасники «ВКВ» — Владислав Куран та Артем Дамницький, повідомляє Oboz.ua.

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Сама церемонія прощання відбулась всередині собору. До труни приносили живі квіти, а присутні вимовляли промови та згадували, яким Веня був за життя.

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Прощання з Олександром Венедчуком / © oboz.ua

«Є фраза, яку він часто казав. Він казав мені постійно, що все нормально. Вона мене дуже бісила. Цей оптимізм — це закладено в нього, це його суперсила. Коли я не пам’ятав слова, він казав: „Все нормально“. Коли усе в нього було погано, я кажу: „Саш, все погано“. Він каже: „Все нормально“. Була кома після інсульту. Кажу: „Саш…“ Він явився мені і щиро каже: „Все нормально, Владе“. Він щиро у це вірив. Коли були дні, коли все чорне, все сіре, — у нього завжди усе було нормально», — пригадує Владислав Куран.

Прощання з Олександром Венедчуком / © oboz.ua

На прощанні серед присутніх були ведучий Роман Міщеряков, співак Володимир Дантес, гумористи Джехун Сафаров, Василь Байдак, Анастасія Оруджева, Олег Свищ, Володимир Шумко, шоумен Женя Янович.

Прощання з Олександром Венедчуком / © oboz.ua

В останню путь Олександра Венедчука проводжали оплесками. Далі процесія вирушить на Жулянське кладовище, там відбудеться поховання.

Прощання з Олександром Венедчуком / © oboz.ua

Нагадаємо, життя Олександра Венедчука обірвалося 13 жовтня у віці 32 років. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, що відомо про смерть Вені та які серйозні проблеми зі здоров’ям у нього були.

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