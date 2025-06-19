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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1107
Час на прочитання
1 хв

У Києві прощаються з загиблим актором-військовим Юрієм Феліпенком: перші кадри з церемонії

Загиблого на війні Юрія Феліпенка проводжають в останню путь. На церемонію прощання прийшли рідні, близькі, колеги та знайомі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Юрій Феліпенко

Юрій Феліпенко / © instagram.com/motrichka

У Києві проводжають в останню путь українського актора-військового Юрія Феліпенка, який загинув на фронті.

Прощання з артистом-захисником розпочалося об 11:00. Спершу актора провели в останню путь у Театрі на Подолі, де він працював. Біля будівлі зібралася чимала черга, йдеться в сюжеті ТСН. З Юрієм Феліпенком прощалися рідні та близькі, колеги, побратими та всі інші, хто його знав особисто.

Зал театру прикрасили квітами, там поставили чималий портрет Юрія Феліпенка, а на проекторі транслювали відео з актором. У театрі вшановували пам'ять загиблого артиста.

"Ми ніколи не сварилися, ніколи не лягали спати посвареними. Ми ніколи не обговорювали буденність, завжди обговорювали тільки любов. Я вам дуже вдячна, що сьогодні ви тут. Для мене це дуже цінно. Я хочу сказати, що він любив цей театр. Я б просила вас, щоб ви розвивали цей театр, берегли його. Я б хотіла, щоб театр допомагав війську як тільки можна", - промовила дружина загиблого актора, ведуча Катерина Мотрич.

В останню путь Юрія Феліпенка провели гучними оплесками. Після цього труну з актором доставили до Михайлівського собору, де з ним можуть попрощатися всі прихильники.

Нагадаємо, торік Юрій Феліпенко долучився до лав ЗСУ та вирушив захищати країну від російських окупантів. 15 червня дружина артиста повідомила, що він загинув.

Дата публікації
Кількість переглядів
1107
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