У Києві прощаються з загиблим актором-військовим Юрієм Феліпенком: перші кадри з церемонії

Юрій Феліпенко / © instagram.com/motrichka

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У Києві проводжають в останню путь українського актора-військового Юрія Феліпенка, який загинув на фронті.

Прощання з артистом-захисником розпочалося об 11:00. Спершу актора провели в останню путь у Театрі на Подолі, де він працював. Біля будівлі зібралася чимала черга, йдеться в сюжеті ТСН. З Юрієм Феліпенком прощалися рідні та близькі, колеги, побратими та всі інші, хто його знав особисто.

Зал театру прикрасили квітами, там поставили чималий портрет Юрія Феліпенка, а на проекторі транслювали відео з актором. У театрі вшановували пам'ять загиблого артиста.

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"Ми ніколи не сварилися, ніколи не лягали спати посвареними. Ми ніколи не обговорювали буденність, завжди обговорювали тільки любов. Я вам дуже вдячна, що сьогодні ви тут. Для мене це дуже цінно. Я хочу сказати, що він любив цей театр. Я б просила вас, щоб ви розвивали цей театр, берегли його. Я б хотіла, щоб театр допомагав війську як тільки можна", - промовила дружина загиблого актора, ведуча Катерина Мотрич.

В останню путь Юрія Феліпенка провели гучними оплесками. Після цього труну з актором доставили до Михайлівського собору, де з ним можуть попрощатися всі прихильники.

Нагадаємо, торік Юрій Феліпенко долучився до лав ЗСУ та вирушив захищати країну від російських окупантів. 15 червня дружина артиста повідомила, що він загинув.