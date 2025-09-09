У Києві відбувся благодійний захід Маші Єфросиніної: концерт в укритті та сльози українців

Маша Єфросиніна

У Києві відбувся відроджений благодійний фестиваль "Благодійний WEEKEND" Маші Єфросиніної, який зібрав тисячі гостей у River Mall та тривав два дні, попри постійні повітряні тривоги.

Через ворожі атаки вечірні концерти довелося переривати. У суботу виступ перервала сирена, а поновити програму вже не вдалося. Наступного дня сигнал знову пролунав під час виступу Христини Соловій, через що співачка змушена була скоротити сет. Вона подякувала Єфросиніній за запрошення та оголосила про відновлення своєї концертної діяльності.

Христина Соловій

Організаторка запросила гостей у підземний паркінг, тому концерт продовжився в укритті. MamaRika виконала свої пісні "Лелека", "Звʼязок" та "Люди". Остання стала неофіційним гімном фестивалю й розчулила до сліз публіку та саму організаторку заходу. Завершили концерт спільним виконанням гімну України.

MamaRika

Маша Єфросиніна

Впродовж двох днів відвідувачі брали участь у тренуваннях, майстер-класах, духовних і тілесних практиках, слухали лекції Аліни Шаманської та Нікіти Добриніна, а діти розважалися у великій ігровій зоні. Для дорослих діяли "куточки краси" та медичний чекап.

Відвідувачі благодійного заходу

Відвідувачі благодійного заходу

"Ми готували фестиваль пів року. Це був виклик, але ми впоралися. Кожен квиток — це донат. Цього разу збирали на психоемоційну реабілітацію жінок, які постраждали від війни, та на машину серцево-легеневої реанімації для батальйону "Вовки Да Вінчі". Попри сирени, попри страх, ми довели: наш ворог не зможе зупинити життя в Україні", — наголосила Маша Єфросиніна.

Нікіта Добринін та Аліна Шаманська

Маша Єфросиніна, Наталія Могилевська та інші гості благодійного заходу

