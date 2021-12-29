У легендарного Джека Ніколсона діагностували невиліковну хворобу: "Доживає останні дні"

Актор не виходить з дому.

У голлівудського актора Джека Ніколсона діагностували невиліковну хворобу.

84-річний режисер, зірка "Сяйва" та "Бетмена" страждає на деменцію. Про це пише Daily Express з посиланням на близьке оточення знаменитості. Інсайдер заявив, що продюсер "доживає свої останні сумні дні". У повідомленні також йдеться, що Джек, який живе у Лос-Анджелесі, не виходить з дому. Його доглядають син та донька.

"Фізично він в нормі, але його розум – ні. Дуже сумно бачити, що такий суперталановитий актор, як Джек, став таким", – поділилося джерело.

Джек Ніколсон / Getty Images

Зауважимо, Джек Ніколсон вважається одним із легендарних акторів в історії кіно. Зірка був номінований на премію "Оскар" рекордні 12 разів та тричі став переможцем.

Серед найвідоміших фільмів за його участі: "Бетмен", "Пролітаючи над гніздом зозулі", "Листоноша завжди дзвонить двічі", "Сяйво", "Список останніх бажань", "Відступники", "Іствікські відьми". Втім, артист не знімається вже понад 10 років. Остання стрічка, де взяв участь Джек – комедія "Як знати".

Джек Ніколсон у "Сяйві" / imdb.com

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