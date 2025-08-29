- Дата публікації
У легендарного виконавця хіта Gangnam Style виникли проблеми із законом
Проти нього розпочали розслідування.
Поліція Сеула розпочала розслідування щодо південнокорейського репера Psy, справжнє ім’я — Пак Че Сан, відомого у світі завдяки вірусному хіту Gangnam Style.
Артиста підозрюють у порушенні закону про охорону здоров’я.
За даними Yonhap, від 2022 року співак отримував рецепти на психотропні препарати Ксанакс і Золпідем, які призначають за безсоння та депресії, через третіх осіб, зокрема свого менеджера. При цьому особисто лікаря він за цей час жодного разу не відвідував.
Після обвинувачення правоохоронці провели обшук у медичному закладі та вилучили відповідні записи. Лікар виконавця всі звинувачення відкидає й запевняє, що співак проходив лікування дистанційно.
Своєю чергою агентство P Nation, засноване самим репером, заявило, що артист дійсно страждає на хронічні проблеми зі сном і приймає снодійні за призначенням лікаря. Водночас там наголосили, що він не отримував рецепти через посередників, хоча окремі випадки, коли треті особи забирали ліки від його імені, мали місце.
