У легендарного виконавця хіта Gangnam Style виникли проблеми із законом

Psy / © popcrush.com

Реклама

Поліція Сеула розпочала розслідування щодо південнокорейського репера Psy, справжнє ім’я — Пак Че Сан, відомого у світі завдяки вірусному хіту Gangnam Style.

Артиста підозрюють у порушенні закону про охорону здоров’я.

За даними Yonhap, від 2022 року співак отримував рецепти на психотропні препарати Ксанакс і Золпідем, які призначають за безсоння та депресії, через третіх осіб, зокрема свого менеджера. При цьому особисто лікаря він за цей час жодного разу не відвідував.

Реклама

Після обвинувачення правоохоронці провели обшук у медичному закладі та вилучили відповідні записи. Лікар виконавця всі звинувачення відкидає й запевняє, що співак проходив лікування дистанційно.

Psy / © instagram.com/42psy42

Своєю чергою агентство P Nation, засноване самим репером, заявило, що артист дійсно страждає на хронічні проблеми зі сном і приймає снодійні за призначенням лікаря. Водночас там наголосили, що він не отримував рецепти через посередників, хоча окремі випадки, коли треті особи забирали ліки від його імені, мали місце.

Нагадаємо, нещодавно Кеті Перрі оштрафували на приголомшливу суму. Артистка розсекретила причину покарання.