У "Лізі Сміху. Волонтерський десант 3" замість Гаріка Бірчі з'явився новий ведучий

У складі ведучих нового благодійного спецсезону проєкту "Ліга Сміху. Волонтерський десант 3" виробництва Студії "Квартал 95" відбулися зміни.

У першому ігровому пулі співведучим Євгена Кошового був головний сержант Збройних сил України Гарік Бірча, 5-денна відпустка якого збіглася зі стартом знімань гумористичного проєкту. Зараз Гарік Бірча продовжує нести службу в батальйоні "Berlingo", тому місце другого ведучого посів телеведучий, блогер, а нині відомий волонтер Денис Христов.

Євген Кошовий та Денис Христов

З початком повномасштабного вторгнення життя Дениса Христова змінилося докорінно. Він присвятив себе волонтерству. Денис самостійно евакуює людей з прифронтових територій, а також розвозить їжу, хліб, ліки, корм для домашніх тварин та іншу гуманітарну допомогу тим, хто продовжує жити під щоденними щільними обстрілами. Тож знімання нового ігрового пулу "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3" стали для нього справжнім перезавантаженням.

"Я жартую, що я більше часу проводжу на передовій, десь під Авдіївкою, ніж вдома. У Києві я буваю дуже рідко. А зараз спеціально вирвався на знімання, і це перезавантаження дуже вчасно відбулося. Мені дуже приємно, що мене запросили стати ведучим "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3". Це правильно, це на часі, коли люди жартують над проблемами, які зараз існують, і завдяки цьому допомагають ЗСУ", – поділився Денис Христов.

Денис Христов

Бути ведучим – не новий для волонтера досвід, однак перед виходом на сцену гумористичного проєкту він все одно хвилювався.

"Я перед заїздом у "гарячку" менше хвилююся, ніж тут перед виходом на сцену. Це класні емоції, родом з минулого безтурботного життя. Я кайфонув", – зізнався Денис Христов.

Кадри зі знімань "Ліги сміху"

У нових випусках "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3" на глядачів чекатиме не лише новий співведучий Євгена Кошового, а й нові яскраві номери – пісні та театральні конкурси з зірками. До улюблених команд благодійного спецсезону приєднаються Тімур Мірошниченко, Анна Трінчер, Оля Цибульська, Павло Зібров, Wellboy, Арам Арзуманян, Юрій Великий, Юрій Ткач, Катерина Нікітіна та багато інших. Усі вони об'єднаються на одній сцені, аби підтримати країну актуальним гумором і допомогти українським супергероям у пікселі. Команди-переможці кожної гри отримають право доставити військовим такі необхідні на фронті автівки.

Дивіться "Лігу Сміху. Волонтерський десант 3" щоп'ятниці о 20:00 на телеканалі ТЕТ і смійтеся з користю разом з улюбленими гумористами країни.

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