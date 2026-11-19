Ірина Федишин і її чоловік

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У лікарні, де співачка Ірина Федишин пережила трагедію та втратила ненароджену доньку, прокоментували звинувачення співачки й розповіли про звільнення лікарки, яка брала участь у наданні їй медичної допомоги.

Адміністрація медичного закладу відповіла на офіційний запит щодо резонансної історії. Водночас там відмовилися розкривати подробиці лікування артистки. Свою позицію пояснили лікарською таємницею. Також представники установи прокоментували можливі судові позови через публічні заяви подружжя. Окремо вони надали пояснення щодо медикині, про звільнення якої стало відомо раніше, повідомляє Фокус.

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Офіційна відповідь лікарні у справі Ірини Федишин / © Фокус

У відповіді директорка закладу Світлана Гаврилюк наголосила, що інформація про надання медичної допомоги, зокрема навіть сам факт звернення пацієнта, належить до лікарської таємниці. Тому адміністрація не має законних підстав коментувати деталі перебігу лікування Ірини Федишин і можливі порушення внутрішніх протоколів.

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Щодо ймовірного судового розгляду через публічні звинувачення артистки та її чоловіка, позиція установи наразі однозначна.

«Ні, на даний момент не плануємо», — йдеться в офіційній відповіді.

Ірина Федишин / © facebook.com/ifedyshyn

Також у медичному закладі пояснили, за яких обставин припинила роботу лікарка, про яку йшлося в контексті трагедії. За словами адміністрації, рішення про звільнення було добровільним і не стало результатом примусового відсторонення.

«Лікар звільнена із займаної посади згідно поданої заяви», — зазначила директорка.

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Водночас у відповіді наголосили, що дії медичного персоналу під час звернення пацієнтів визначаються відповідними протоколами медичної допомоги, з урахуванням зібраного анамнезу та попереднього діагнозу.

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, у жовтні Ірина Федишин пережила важку трагедію — співачка втратила ненароджену доньку на пізньому терміні вагітності. Причиною стали повне відшарування плаценти та внутрішня кровотеча. Артистку вдалося врятувати під час екстреної операції, однак наслідки пережитого виявилися надзвичайно важкими. Згодом чоловік співачки, а потім і вона сама публічно розповіли про обставини тієї ночі та висловили претензії до медиків. Нещодавно чоловік артистки також оприлюднив детальну хронологію подій.

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