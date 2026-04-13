У Лілії Подкопаєвої померла мама

Лілія Подкопаєва

Реклама

В української гімнастки та олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої померла мама.

Сумну новину повідомила представниця української діаспори у США Анна Пинзеник у спільному дописі зі спортсменкою у Facebook. Життя Людмили Петриченко – мами Лілії Подкопаєвої – обірвалося 11 квітня.

"Її земний шлях був сповнений любові, доброти, жертовності та турботи про ближніх. Вона залишила по собі світлий слід у серцях усіх, хто мав благословення її знати, любити та бути поруч. Світлий, добрий і незабутній спомин про пані Людмилу назавжди житиме в наших серцях та молитвах", - йдеться в повідомленні Анни Пинзеник.

Реклама

Мама Лілії Подкопаєвої

Прощання з мамою Лілії Подкопаєвої відбудеться у п'ятницю, 17 квітня. В останню путь пані Людмилу проведуть в місті Атланта, США, де живе гімнастка. Після цього маму гімнастки поховають в Санді-Спрингсі, а далі відбудеться поминальний обід.

Нагадаємо, також 11 квітня сталося горе в родині блогерки та ведучої Аліни Шаманської. Напередодні Великодня помер батько знаменитості.