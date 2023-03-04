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У літак Метью Макконагі потрапила блискавка: дружина зірки показала, що відбувалося на борту судна

Автор
Ксенія Габріадзе Ксенія Габріадзе
Дата публікації
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У літак Метью Макконагі потрапила блискавка: дружина зірки показала, що відбувалося на борту судна

Метью Макконагі з дружиною / Фото: Associated Press

У результаті інциденту сім пасажирів літака госпіталізували.

У літак, яким голлівудський актор Метью Макконагі летів разом з дружиною, бразильською моделлю Камілою Алвес, влучила блискавка.

Неприємний інцидент стався, коли подружжя на рейсі авіакомпанії Lufthansa летіло з Остіна (Техас, США) до міста Франкфурт, що в Німеччині. Про ситуацію розповіла дружина Макконагі на своїй сторінці в Instagram.

У результаті потрапляння блискавки, літак різко втратив висоту та потрапив у зону турбулентності.

"Під час польоту наш літак впав майже на 4000 футів, 7 людей отримали серйозні травми та потрапили до лікарні. Все літало салоном. Я поважаю приватне життя оточуючих, але не можу не сказати, що у літаку був справжній хаос. Я говорю про рейс авіакомпанії Lufthansa, який ви бачили сьогодні в новинах. Ми були там. Слава Богу, все в безпеці", - розповіла про інцидент дружина Макконагі.

Вона також поділилася відео, яке зняла у салоні літака, і показала, що там відбувалося. Всюди були розкидані їжа, напої та речі пасажирів. Під час того, як потрапила блискавка, стюардеси розносили їжу, а знаки "пристебніть ремені безпеки" не працювали. Пасажири, які не були пристебнуті, отримали травми.

 Літак здійснив екстрену посадку у вашингтонському аеропорті імені Даллеса.

Як зізналася Алвес, вони з Макконагі після екстреної посадки літака встигли зайти до бару:

"Мушу сказати, що всі в аеропорті Вашингтона, куди нам довелося перенаправитися та провести ніч, були такими добрими! Ми з Метью дійшли до бару за одну хвилину до закриття… Виспалися добре, сьогодні сідаємо на новий рейс, і продовжуємо нашу подорож", - поділилася Каміла.

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Дата публікації
Перегляди
231
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