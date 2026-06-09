У Лондоні безжально вбили автора хітів Брітні Спірс і Дуа Ліпи: поліція виявила трьох підозрюваних

Талай Райлі

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У Лондоні жорстоко вбили 35-річного британського артиста й автора хітів для Брітні Спірс і Дуа Ліпи Талая Райлі, що спричинило розслідування гучного злочину та арешти підозрюваних.

Інцидент стався у східній частині Лондона, в районі Сільвертаун. Чоловіка виявили без свідомості на території приватного маєтку в саду. Подія сталася 5 червня і одразу класифікована як розслідування вбивства. Медики прибули швидко, однак врятувати його не вдалося. Поліція затримала трьох людей, яких перевіряли на можливу причетність до нападу. Двох з них згодом відпустили без висунення обвинувачень, повідомляють FoxNews.

«Моє серце розбите! Це здається нереальним. Таке відчуття, ніби це поганий сон. Нещодавно ми розмовляли про майбутнє, про те, щоб зберігати оптимізм, і про все, що нам ще треба зробити. Я ніколи не уявляв, що це буде наша остання розмова. Талай був не просто моїм братом. Він був другом для багатьох, наставником, натхненням і світлом у житті стількох людей. У нього було одне з найчистіших сердець, які я коли-небудь знав», — написав брат продюсера Скрібз Райлі.

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Талай Райлі

Розслідування триває, а слідчі продовжують встановлювати повну картину події. Один із фігурантів справи був звільнений під заставу, що не знімає з нього статусу підозрюваного. Правоохоронці не розкривають усіх деталей нападу, але підтверджують, що працюють з кількома версіями.

Талай Райлі

Талай Райлі був не лише виконавцем, а й впливовим автором у музичній індустрії. Його ім’я пов’язують із хітами для світових зірок, серед яких Брітні Спірс, Дуа Ліпа, Зендея, Ашер, Джесі Джей та Нік Джонас. Саме він стояв за створенням треків, які піднімалися в британських чартах і формували звучання поп-сцени 2000-х і 2010-х.

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