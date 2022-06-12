У Лос-Анджелесі на благодійному концерті Шона Пенна зібрали понад 1 млн доларів для України

У Лос-Анджелесі відбувся благодійний концерт на підтримку України.

Захід організував голлівудський актор та режисер Шон Пенн разом із генеральним директором благодійної організації CORE Енн Лі.

Зокрема, на благодійному концерті збирали кошти для допомоги Україні. Як у своєму Facebook розповів український жіночий театрально-музичний гурт Dakh Daughters, який був спеціальним гостем заходу, суму вдалося зібрати чималу, а саме понад 1 млн доларів.

"Мали честь бути частиною благодійного вечора, організованого CORE на чолі з Шоном Пенном і Енн Лі, під час якого було зібрано понад мільйон доларів. Дякуємо за цю можливість! Стоїмо!", - зазначили учасники гурту.

Фото: Dakh Daughters/Facebook

До речі, на благодійному заході була присутня й дружина актора і сценариста "Студії квартал 95" Руслана Ханумака – Аліна. Там вона зустрілася з 44-й президентом Сполучених штатів Америки Біллом Клінтоном, який теж завітав на благодійний концерт. Як розповіла Аліна, коли Клінтон почув, що вона українка, – поклав руку на серце.

Читайте також: