У Лужниках артисти-путіністи влаштувати "цирк" на стадіоні: співали українською, Газманов відтискався, а Лепс закликав йти на фронт

Не інакше, як шабаш це дійство назвати не можна.

Сьогодні, 22 лютого, на стадіоні "Лужники" у Москві відбувся концерт, хоча, точніше буде сказати, шабаш, на якому відбувалося святкування річниці вторгнення до України.

У концерті взяли всі активні артисти-путіністи. Вислужитися перед кремлівським диктатором приїхали Лариса Доліна, Григорій Лепс, Дмитро Харатьян, Дмитро Дюжев, Олег Газманов та інші. Звісно, це дійство відрізнилося "цирковими" номерами та заявами пропагандистів, які підтримують вбивства українців.

Концерт у Лужниках, Дмитро Дюжев

Концерт у Лужниках, Олег Газманов

Концерт у Лужниках, Дмитро Харатьян

Зокрема, актор Володимир Машков, донька якого, до речі Марія Машкова відкрито підтримує Україну, через що не спілкується з батьком, говорив зі сцени нісенітницю. Так, він заявив, що "кожне століття починається для росії з війни з колективним заходом…".

Путініст Григорій Лепс закликав "не підводити батьківщину-мати", йти на фронт певно, щоб стати гарматним м'ясом для українських бійців і заявив, що росія "своїх не кидає". Хоча дуже багато трупів російських окупантів вже удобрили українську землю і ніхто не квапився їх забрати.

Аби заохотити росіян йти вбивати українців, у концерті взяв участь нікому невідомий лейтенант Романенко, який нібито просто з фронту приїхав до Москви, аби зачитати свій авторський реп. У своєму тексті він заявив, що хоче, аби над Берліном з'явився російський прапор.

Посеред концерту на сцені з'явився ще один нібито військовий "Ангел", він же "дядько Юра". Він нібито рятував дітей у Маріуполі, і діти досі за ним ходять і дякують. Що і продемонстрували на сцені. Якийсь військовий, навколо якого зібралися діти. Присутніх на концерті росіян мала, за задумом авторів цього "цирку", розчулити промова дівчинки, яку нібито "дядя Юра" теж врятував. Втім, дівчинка чесно зізналася, що забула текст.

Вирізнився й путініст Олег Газманов, який спочатку весело стрибав по сцені, а потім нащось почав відтискатися. Дивно, що такого спритного 71-річного парубка ще не відправили стати гарматним м'ясом для українських захисників. Як відомо, у росії повістки вручають навіть людям з інвалідністю. Тож, Газманову варто замислитися, перш ніж публічно демонструвати свою фізичну підготовку.

Пізніше на сцені з'явився й особистою персоною кремлівський диктатор путін. Цікаво, що перед його виступом на сцені залунала пісня українською мовою про те, як "Маріуполь" врятували від "нацистів". Військкор із Маріуполя Акім Апачов та Дарія Фрей вчинили дуже цинічно, переспівавши пісню-реквієм за загиблими учасниками Євромайдану "Пливе кача по Тисині". Путіністи заспівали про "хворих українців", а воїнів "Азову" назвали "демонами".

Відповідне відео з піснею українською мовою у Лужниках поділилася Ксенія Собчак у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, днями стало відомо, що акторка гумористичного проєкту "Дизель Шоу" Марина Грицук, яка 17 днів перебувала під Києвом в окупації, пішла працювати на росіян.

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