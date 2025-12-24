У Львові помер легендарний український телеведучий Петро Остапишин

Петро Остапишин

На 78-му році життя помер багаторічний ведучий Львівського обласного державного телебачення, справжній символ регіонального ТБ Петро Остапишин.

Про смерть телеведучого повідомив його колега та директор Львівського державного Палацу естетичного виховання учнівської молоді Олег Климович. Саме він одним із перших поділився теплими словами пам’яті про Остапишина.

«Петро Остапишин залишиться у нашій памʼяті людиною високої культури, тонкого художнього смаку, справжньої інтелігентності й порядності. Він був голосом епохи й обличчям львівської телевізійної традиції, яку творив із любов’ю та гідністю», — написав Климович.

Петро Остапишин десятиліттями був одним із найвпізнаваніших телеведучих Львова. Глядачі добре пам’ятають його за програмами «Концерт вітань» та «Кава по-львівськи». Особливе місце в його кар’єрі посідав саме «Концерт вітань», який він вів упродовж 38 років, ставши для багатьох телеглядачів справжнім голосом свята й добрих слів.

На смерть телеведучого відреагували й колеги з інших регіонів. Сумська дикторка та журналістка Вікторія Соколовська у Facebook згадала Остапишина як людину, яку глядачі щиро любили і чекали на екранах:

«Його називали обличчям Львівського телебачення. Він був яскравим, творчим, надзвичайним. Ми були знайомі 43 роки. Турботливий батько, дідусь, прадідусь. Він прожив насичене й красиве життя», — написала журналістка.

Слова співчуття висловив і міський голова Львова Андрій Садовий, назвавши Остапишина людиною-епохою, якій вдалося об’єднати біля екранів глядачів з усієї області.

Після завершення роботи на телебаченні 2018 року Петро Остапишин передавав свій досвід молоді — викладав у львівській філії Національного університету культури та мистецтв.

Наразі інформацію про дату та місце прощання з телеведучим не оприлюднили. Так само невідома причина смерті.

