У Львові помітили відомого голлівудського актора Бена Стіллера

Знаменитий американський актор Бен Стіллер приїхав на захід України, аби допомогти українським переселенцям.

Так, Бена Стіллера помітили у Львові біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Відповідний відеодоказ з'явився у TikTok користувача з ніком @shan_oleg.

"Приємно, що люди надають цьому розголосу та приїжджають власноруч допомогти. Ще одна голлівудська зірка приїхала підтримати Україну. Бен Стіллер. Дякую", - підписав ролик автор відео.

@shan_oleg Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти, якось незруч ♬ David Golubenko Знову 21 травня - давид ♫ Зазначимо, що Бен Стіллер є послом доброї волі ООН. На захід України голлівудський актор, ймовірно, прибув, аби зустрітися з переселенцями. Перед приїздом до Львова Бен Стіллер заїхав до Польщі, до міста Жешув, куди привіз гуманітарну допомогу для українців: "Я щойно прибув до Польщі, щоб зустрітися із сім'ями, чиї життя були розбиті війною та насильством в Україні. Мільйони людей були змушені тікати зі своїх будинків. І понад 90% з них – це жінки та діти. Я тут, щоб дізнатися про їхні історії і поділитися ними. Це важливо, щоб показати, як війна завдає удару звичайним людям, і щоб посилити заклики до солідарності. Кожен має право на безпеку. Хто завгодно, де завгодно і будь-коли", - написав у себе в Instagram Стіллер. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UNHCR, the UN Refugee Agency (@refugees)

Нагадаємо, що до цього, 30 квітня в одній з кав'ярень Львова помітили голлівудську зірку Анджеліну Джолі, яка також є послом доброї волі ООН у справах біженців.

Після цього знаменитість вирушила на львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська та поспілкувалася з ними особисто. Також зірка провідала у лікарні дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу у Краматорську.

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