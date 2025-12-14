ТСН у соціальних мережах

У Львові прощаються зі Степаном Гігою: як співака проводжають в останню путь

Поховають артиста 15 грудня на Личаківському кладовищі.

Валерія Сулима
У Львові прощаються з народним артистом України Степаном Гігою, який помер 12 грудня у віці 66 років.

Прощання розпочалось о 16:00, про що повідомляють кореспонденти ТСН. Катафалк приїхав до Гарнізонного храму Святих Апостолів Петра і Павла, куди занесли домовину. Труну співака оточували живі квіти – здебільшого червоні троянди та різноманітні хризантеми. По центру розташувався портрет Степана Гіги, де він зображений усміхненим, яким і був за життя.

Провести в останню путь співка прийшли його рідні, друзі, шанувальники, а також сотні містян. Всі вони зібралися або ж у храмі, або ж біля будівлі, аби віддати шану артисту, чия творчість викликала захоплення та прославляла Україну.

Чин парастасу буде завершено о 19:00. Саме ж прощання триватиме до 23:00. Чин похорону відбудеться 15 грудня о 14:00 в Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла. Загальноміське прощання зі Степаном Гігою теж мине у понеділок на площі Ринок у Львові. Після цього народного артиста поховають на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, Степан Гіга помер 12 грудня в одній із лікарень Львова, куди потрапив ще в листопаді. Пропонуємо пригадати, якими були останні дні життя артиста та що відомо про причину його смерті.

