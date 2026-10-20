У Львові та Тернополі відбудуться знімання "Караоке на майдані": як і коли можна долучитися охочим

Караоке на майдані / © tet.tv

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Легендарне шоу «Караоке на майдані» повертається й вирушає до Львова та Тернополя.

Улюблений формат повертається до глядачів із живим співом, популярними хітами та благодійною метою — підтримкою українських захисників, які проходять реабілітацію після важких поранень.

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Знімання відбудуться просто неба за участю ведучого проєкту, співака ХАС. Кожен охочий зможе взяти до рук мікрофон, виконати улюблену пісню та позмагатися за прихильність публіки.

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Караоке на майдані у Львові / © Прес-служба каналу ТЕТ

Де й коли відбудуться знімання «Караоке на майдані»

У Львові команда шоу працюватиме 22 та 23 жовтня біля пам’ятника Іванові Франку. У Тернополі охочих поспівати чекатимуть 24 та 25 жовтня на Театральному майдані. В обох містах початок знімань запланований на 10:00.

Караоке на майдані у Тернополі / © Прес-служба каналу ТЕТ

До слова, цього разу проєкт має особливу місію. Телеканал ТЕТ і бренд «Королівський смак» продовжують історію «Караоке на майдані» заради збору коштів для реабілітаційного центру «Титанові», де українські військові відновлюються після тяжких поранень. Тож участь у зніманнях — це не лише можливість заспівати разом з іншими, а й долучитися до допомоги захисникам.

Організатори наголошують, що безпека учасників і команди залишається пріоритетом. Знімальний процес відбуватиметься з дотриманням рекомендованих заходів безпеки.

Ті, хто не зможе особисто відвідати вокальні знімання, зможуть переглянути новий випуск шоу на телеканалі ТЕТ. Прем’єра «Караоке на майдані» запланована на 1 листопада об 11:00.

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