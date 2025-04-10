У Литві бойкотують концерт доньки Пугачової Крістіни Орбакайте через її позицію щодо війни в Україні

Алла Пугачова та Крістіна Орбакайте / © instagram.com/orbakaite_k

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У Литві бойкотують концерт доньки російської співачки Алли Пугачової — Крістіни Орбакайте — через її позицію щодо війни в Україні.

Виконавиця наприкінці травня запланувала виступити у Вільнюсі. Та, як виявилося, у Литві далеко не всі позитивно налаштовані щодо цього концерту. Причиною цього стала неоднозначна позиція Крістіни Орбакайте щодо війни в Україні. Річ у тім, що виконавиця публічно не засуджувала російське вторгнення. Фахівчиня з комунікацій Ієва Чепайте обурилася майбутньому концерту Орбакайте, пише LRT. Вона пригадала, як співачка восени 2022 виступала в окупованому Криму, продовжувала гастролювати Росією та не квапилася покидати країну-агресорку.

“Ми веземо до Литви “заслужених артистів РФ“ і не бачимо жодних проблем. Крістіна попрощалася з Росією лише тоді, коли через маму стало дуже незручно перебувати там — восени 2024 року. До того плюс-мінус було нормально. Тепер питання — чи рублі перемагають цінності”, — обурилася Чепайте.

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Крістіна Орбакайте / © instagram.com/orbakaite_k

Скандал із концертом Крістіни Орбакайте також прокоментував прем’єр-міністр Литви Ґінтаутас Палюцкас. Він зазначив, що організатори виступу співачки мають запитати її про справжнє ставлення до війни в Україні та представити громадськості відповідь.

“Я бачив в Інтернеті старе фото, де Орбакайте приймає якусь нагороду від путіна. Якщо ми подивимося на 20-річний період, то є багато людей, які мали до цього якийсь стосунок. Але їхня позиція зараз щодо війни в Україні важливіша. Організатори концертів мають можливість поставити це запитання і представити відповідь громадськості”, — прокоментував політик.

Мінкульт Литви також висловився про скандал довкола концерту Орбакайте. У відомстві запевнили, що для громадян РФ діють обмеження на в’їзд до країни через війну в Україні. Хоч позиція співачки щодо російського вторгнення є неоднозначною, Мінкульт не може заборонити концерт. Річ у тім, що 2022 року вона отримала литовське громадянство, адже її батько з Литви. Тому у відомстві зазначили, що відповідальність за концерт Орбакайте наразі несуть організатори.

Крістіна Орбакайте / © instagram.com/orbakaite_k

“Попри те, що ставлення виконавиці до ситуації оцінюють неоднозначно, а з ціннісної позиції концерти виконавців, які підтримують агресора, неприпустимі, Мінкульт не має повноважень забороняти, оцінювати або розслідувати законність діяльності приватних осіб, у цьому разі — приватних організаторів та учасників їхніх заходів», — йдеться в заяві Мінкульту Литви.

Позиція Крістіни Орбакайте щодо війни в Україні — що відомо

Донька Алли Пугачової виявилася не такою радикальною, як її мама та вітчим Максим Галкін, які засудили ворожі дії Росії та на початку повномасштабної війни виїхали з країни-агресорки. Лиш на початку російського вторгнення Орбакайте у соцмережах опублікувала чорний квадрат із підписом: “Тільки мирного неба! Ні війні!”. Щоправда, згодом співачка цей допис видалила та не коментувала публічно війну в Україні.

Натомість вона продовжувала давати концерти в Росії. Ба більше, Орбакайте навіть восени 2022 року виступила в окупованій Ялті. До речі, раніше вона вже їздила до анексованого Криму, за що опинилася в базі сайту “Миротворець”.

Попри те, що Орбакайте працювала в РФ, жила вона в США. Утім, згодом в Росії їй стало не солодко, адже виступи почали скасовувати. Припускають, що причиною цього стала позиція її мами Пугачової та вітчима Галкіна, які виступили проти війни. Врешті, 2024 року виконавиця заявила, що вирішила розірвати всі зв’язки з РФ.