У MamaRika під час обстрілів Гостомеля тремтіли вікна та стіни: "З дитиною лежали на підлозі"

Родина похапцем тікала до Одеси.

Українська співачка MamaRika разом з чоловіком та піврічним сином мешкають неподалік Гостомеля.

Коли російські окупанти обстрілювали аеропорт, співачка з родиною відчула це на собі. У їхньому будинку тремтіли вікна та стіни. Вона з піврічним сином, чоловіком та собакою лежала на підлозі, намагаючись захиститися ковдрами та подушками від звуків вибухів.

"Так сталось, що там немає бомбосховища або хоча б підвалу, де можна було б сховатися від ворожих бомб, через які у нас періодично тремтіли не лише вікна, а й стіни! Тому нам з піврічною дитиною та собакою доводилося лежати на підлозі першого поверху, обклавшись подушками і ковдрою щоразу, коли на вулиці були чутні чергові вибухи! Останньою краплею став підрив моста. Шарахнуло так, що ми з Настею почали просто хапати, що траплялося під руку, і закидати до авто!" - розповів чоловік MamaRika.

Родина вирішила поїхати до Одеси.

"Моліть Бога, щоб наші діти коли-небудь пробачили вам те, що зараз відбувається з нашою країною, і те, через що вони зараз проходять! А ось чого ми точно вам не пробачимо, так це того, що ви відібрали у нас життя сотні безневинних людей, десятки з яких були дітьми", - звернувся до росіян Сергій Середа.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

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