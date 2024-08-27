У Мераї Кері в один день померли мама та рідна сестра: "Моє серце розбите"

Популярна американська співачка Мерая Кері повідомила, що в її сім'ї сталося горе.

У виконавиці в один день померли мама та рідна сестра. Сумну новину артистка підтвердила виданню People. Рідних людей співачки не стало на минулих вихідних. Померла 87-річна мама Кері – Патрисія.

Того ж дня пішла з життя старша сестра виконавиці – 63-річна Елісон. Мерая Кері не стала називати причину смерті, лиш зізналась, що стався трагічний інцидент і її рідна людина загинула. Більше подробиць артистка розкривати не стала.

Мерая Кері з мамою / Фото: instagram.com/mariahcarey

"Моє серце розбите, адже на минулих вихідних я втратила маму. На жаль, через трагічний поворот подій моя сестра загинула того самого дня. Я щаслива, що змогла провести останній тиждень з мамою перед її смертю. Я ціную любов і підтримку всіх і повагу до моєї приватності в цей тяжкий час", - прокоментувала горе в її сім'ї співачка.

Зазначимо, у Мераї Кері були доволі напружені стосунки з матір'ю протягом усього її життя. Також артистка не ладнала й зі старшою сестрою, яка багато років була наркозалежною. Зокрема, Мерая Кері детальніше описувала їхні складні взаємини у своїх мемуарах.

Нагадаємо, нещодавно пішов з життя легендарний французький актор Ален Делон. Зірки кіно не стало 18 серпня у віці 88 років.

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