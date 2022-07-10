У Мережі б'є рекорди трек про "жест доброї волі" окупантів: "Роз'ї**ло пів ї*ала Колі"

Нещодавно українські захисники звільнили острів Зміїний від російських окупантів.
У Міноборони РФ втечу назвали "кроком доброї волі". Така брехня пропагандистів надихнула юзерів не лише на створення мемів, а й пісень.
Зокрема, користувач TikTok Максим Москаленко створив трек "ЖДВ" та просто "підірвав" ним Мережу.
Увага! Пісня містить нецензурну лексику!
@mos_18000
Мос - ЖДВ♬ оригінальний звук - moskalenko_maksym
Приголомшені фоловери залишили купу схвальних коментарів. Вони назвали пісню новим хітом та пророкують, що саме такі треки гратимуть на українських весіллях.
- Чувак, це справді круто!!! Дякую
- Тепер такі пісні гратимуть на всіх весіллях України
- Ви зробили мій день на роботі. Дякую за настрій
- Це просто супер! У нас новий хіт, друзі
- Вогонь. Просто бомба. Це новий шедевр
- Зарядився енергією і позитивом на весь день! Дяка!
Нагадаємо, Maneskin послали Путіна зі сцени на три літери на концерті в Римі. Також за тим курсом Даміано відправив всіх, хто не погоджується з артистом.
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