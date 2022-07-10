У Мережі б'є рекорди трек про "жест доброї волі" окупантів: "Роз'ї**ло пів ї*ала Колі"

У Міноборони РФ втечу назвали "кроком доброї волі". Така брехня пропагандистів надихнула юзерів не лише на створення мемів, а й пісень.

Зокрема, користувач TikTok Максим Москаленко створив трек "ЖДВ" та просто "підірвав" ним Мережу.

Увага! Пісня містить нецензурну лексику!

Приголомшені фоловери залишили купу схвальних коментарів. Вони назвали пісню новим хітом та пророкують, що саме такі треки гратимуть на українських весіллях.

Чувак, це справді круто!!! Дякую

Тепер такі пісні гратимуть на всіх весіллях України

Ви зробили мій день на роботі. Дякую за настрій

Це просто супер! У нас новий хіт, друзі

Вогонь. Просто бомба. Це новий шедевр

Зарядився енергією і позитивом на весь день! Дяка!

Нагадаємо, Maneskin послали Путіна зі сцени на три літери на концерті в Римі. Також за тим курсом Даміано відправив всіх, хто не погоджується з артистом.

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