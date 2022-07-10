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У Мережі б'є рекорди трек про "жест доброї волі" окупантів: "Роз'ї**ло пів ї*ала Колі"

У Мережі б'є рекорди трек про "жест доброї волі" окупантів: "Роз'ї**ло пів ї*ала Колі"

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У Мережі б'є рекорди трек про "жест доброї волі" окупантів: "Роз'ї**ло пів ї*ала Колі"

Максим Москаленко

Нещодавно українські захисники звільнили острів Зміїний від російських окупантів.

У Міноборони РФ втечу назвали "кроком доброї волі". Така брехня пропагандистів надихнула юзерів не лише на створення мемів, а й пісень.

Зокрема, користувач TikTok Максим Москаленко створив трек "ЖДВ" та просто "підірвав" ним Мережу.

Увага! Пісня містить нецензурну лексику!

@mos_18000

Мос - ЖДВ

♬ оригінальний звук - moskalenko_maksym

Приголомшені фоловери залишили купу схвальних коментарів. Вони назвали пісню новим хітом та пророкують, що саме такі треки гратимуть на українських весіллях.

  • Чувак, це справді круто!!! Дякую
  • Тепер такі пісні гратимуть на всіх весіллях України
  • Ви зробили мій день на роботі. Дякую за настрій
  • Це просто супер! У нас новий хіт, друзі
  • Вогонь. Просто бомба. Це новий шедевр
  • Зарядився енергією і позитивом на весь день! Дяка!

Нагадаємо, Maneskin послали Путіна зі сцени на три літери на концерті в Римі. Також за тим курсом Даміано відправив всіх, хто не погоджується з артистом.

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