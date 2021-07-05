У Мережі обговорюють останній концерт MaкSим, на якому вона вже ледь співала

У Мережі обговорюють останній концерт MaкSим, на якому вона вже ледь співала

12 червня артистка виступила в Казані.

У Мережі обговорюють останній концерт MaкSим, який вона дала за декілька днів до того, як опинилася в лікарні з гострою пневмонією.

Так, 12 червня артистка виступила в Казані. Виконавиця співала 40 хвилин, попри погане самопочуття. За день Марині Абросімовій стало кепсько, але отримавши негативний результат на коронавірус, вона вирішила не скасовувати концерт. У Tik-Tok фанатка опублікувала фрагмент, де зірка співає. На відео помітно, що MaкSим дуже складно виступати та брати ноти.

У коментарях користувачі почали обговорювати концерт та зазначили, що заради цього співачці не варто було жертвувати своїм здоров'ям.

Ну навіщо такі жертви? Дуже шкода

Щось зовсім поганий вигляд має

І навіщо було таке робити? Кому від цього краще?

Бідна, чути, як їй складно співати

Як їй важко

Невдовзі виконавицю госпіталізували. З симптомів у неї була температура під 40, сильний кашель, слабкість і на 40% уражені легені. Аби допомогти боротися із хворобою, медики ввели співачку в штучну кому та підключили до апарату ШВЛ. За 10 днів стан МакSим погіршився. Її легені були ураженні на більш ніж 80%. Днями до артистки навідався священник. Під час його візиту знаменитість на мить прийшла до тями.

Зауважимо, МакSим виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі. 2017 року російська артистка потрапила до "Миротворця".

Нагадаємо, нещодавно директорка МакSим пригадала розмову з нею перед комою. Наразі директорка артистки також перебуває у лікарні.

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