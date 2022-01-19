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У Мережі обговорюють рідкісне фото Тіни Кароль з батьками, братом та сином

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У Мережі обговорюють рідкісне фото Тіни Кароль з батьками, братом та сином

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

Знімок зроблено під час одного із сімейних вечорів.

Для співачки Тіни Кароль її сім'я – це сокровенне. 

Тому знімками з найріднішими артистка ділиться не так часто. Втім, у Мережі з'явилося насправді рідкісне фото зірки з її близькими. Так, на офіційній фансторінці Кароль в Instagram оприлюднили кадр, де Тіна постала зі своїми батьками, рідним братом та сином. Знімок зроблено під час одного із сімейних вечорів, де близькі переглядали, схоже, фото або відео на ноутбуці.

Тіна Кароль з батьками, братом та сином / © instagram.com/_fantina
Тіна Кароль з батьками, братом та сином / instagram.com/_fantina

"Сім'я", – підписали кадр фанати співачки.

Юзери взялися обговорювати публікацію у коментарях: "Вперше бачу це неймовірне фото", "Такі сонечки", "Ой, яке тепле фото", "Немає нікого дорожче сім'ї".

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