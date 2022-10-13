У Мережі оприлюднили листа Анджеліни Джолі до Бреда Пітта: "Не можу писати це без сліз"

У Мережі з'явився емоційний лист в електронному вигляді, який акторка Анджеліна Джолі написала своєму ексчоловіку, актору Бреду Пітту у січні 2021 року.

Виданню ET вдалося підтвердити справжність листа, адже він прикріплений до судового документа. У ньому Джолі пояснює Пітту, чому продала свою частку виноробні Chateau Miraval у Франції, якою володіла з Піттом.

Почала лист Джолі з того, що "пише про це у письмовій формі, аби уникнути емоцій".

"Це місце, куди ми привезли близнюків Нокса та Вів'єн додому після їхнього народження, і де ми одружилися біля меморіальної дошки на згадку про мою матір. Місце, яке зберігає в собі обіцянки, і місце, де, як я думала, я постарію. Навіть зараз неможливо писати це без сліз. Я дорожитиму своїми спогадами про те, що відбувалося тут. Але це також місце, яке знаменує собою початок кінця нашої родини — та бізнесу, зосередженого навколо алкоголю", - написала Джолі.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / Фото: Associated Press

Анджеліна мала на увазі проблеми Пітта з алкоголем, через які й розвалився їхній союз.

Далі Джолі написала, що протягом останніх чотирьох років вона бачила "багато неуважної поведінки, витрачання грошей у спосіб, який б не схвалила, і прийняття рішень, щодо яких з нею не консультувалися".

"Я б хотіла розділити бізнес або змінити його на щось корисніше для наших дітей. Я була вражена останніми зображеннями, які були випущені для продажу алкоголю. Я вважаю це безвідповідальним, і я не хотіла б, щоб діти це бачили. Це нагадало мені про болючі часи», — продовжила Анджеліна, зуваживши, що вона не відчуває, що вона "може бути залученою публічно чи приватно до бізнесу, заснованого на алкоголі, коли алкогольна поведінка так сильно зашкодила їхній сім'ї".

Анджеліна Джоліта Бред Пітт / Фото: Getty Images

Також Джолі пропонувала Пітту щоб він або викупив її частку, або щоб вони продали виноробню. Акторка зазначила, що їй дуже болісно від того, що довелося дійти до цього моменту:

"Твоя мрія про бізнес та алкоголь належить лише тобі, і ти ясно дав це зрозуміти. Я бажаю тобі всього найкращого в бізнесі та щиро сподіваюся, що діти по-іншому поставляться до Chateau Miraval, коли підростуть і відвідають тебе там. Але Miraval для мене помер у вересні 2016 року, і все, що я бачила в наступні роки, на жаль, підтверджує це", - зазначила Джолі.

Виноробня Бреда Пітта та Анджеліни Джолі у Франції / Фото: Associated Press

Виноробня називається Chateau Miraval / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що 2008 року Анджеліна Джолі та Бред Пітт купили виноробню на півдні Франції. Це була пристрасть Пітта і він вклав чимало зусиль, аби його рожеве вино здобуло популярність та визнання у світі. Втім, після розлучення 2019 року Джолі продала свою частку виноробні російському олігарху. Пітт запевняв, що хотів викупити свою частку у Джолі за 164 мільйони доларів. Проте Анджеліна не захотіла продавати свою частку Пітту і назло колишньому продала її російському олігарху.

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