У Мережі оприлюднили останні слова застреленої Алеком Болдвіном Галини Гатчінс

Операторка розуміла, що помирає.

14 членів знімальної групи стрічки "Іржа", під час знімання якої актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галини Гатчінс, дали свідчення.

Вони розповіли про останні години життя жінки перед смертю. Усі 14 свідків інциденту поділилися, що після того, як Болдвін випадково вистрілив у Гатчінс, вона впала на руки головному електрику. Вона ще могла говорити і сказала: "Це недобре. Це зовсім недобре". Після цих слів вона знепритомніла, пише New York Post.

Галина Гатчінс / instagram.com/halynahutchins

Декількома моментами раніше Алек Болдвін готувався до сцени перестрілки у церкві: "Тож, я думаю, я витягну револьвер, натисну і скажу: "Бах!" – сказав він, стискаючи пістолет у кобурі, який мав бути заряджений бутафорськими патронами.

Замість цього з револьверу вилетів справжній патрон, хоча перш ніж зброю передали Болдвіну, його запевнили, що зброя не містить патронів і безпечна для репетиції.

Галина Гатчінс / instagram.com/halynahutchins

Смертельно поранена Гатчінс відсахнулася і впала на руки головного електрика на знімальному майданчику, у цей момент з її грудей ринула кров. У цей момент позаду Гатчінс перебував режисер Джоел Соуза, який також був поранений цим патроном і впав на землю.

"Що, вдідька, щойно відбулося? Що це було?" – повторював Болдвін, не розуміючи, що сталося, адже пістолет мав бути не зарядженим.

Галина Гатчінс / instagram.com/halynahutchins

На майданчику почався хаос, пораненим операторці та режисеру викликали швидку. Гатчінс померла за дві години після того, як її доставили з місця події до лікарні.

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