У Мережі оприлюднили рідкісні кадри Сергія Притули з першою дружиною

У короткому ролику показали різні архівні кадри, зокрема й з весілля та вінчання.
У Мережі оприлюднили архівні знімки волонтера та шоумена Сергія Притули з першою дружиною.
Зокрема, перший шлюб в ексведучого був з Юлією Андрійчук. Вони познайомилися 2007 року у рідному місті шоумена – Тернополі. За рік закохані зіграли весілля.
У TikTok користувачі пригадали шлюб Сергія та Юлії і вирішили показати їхні спільні світлини. На короткому відео були фото з весілля, з вінчання, з різних прогулянок та вечірок.
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Зазначимо, шлюб пари не витримав перевірку на міцність, і вони розлучилися. Як раніше розповідав Притула, між ними виникли непорозуміння. Вони не змогли вирішити проблему, тому вирішили, що їм краще буде розлучитися.
Від першого шлюбу Сергій Притула має 14-річного сина Дмитра.
Другою дружиною Сергія Притули стала Катерина Сопельник. Пара одружилася влітку 2015 року. Катерина 2017 року народила Сергію доньку Соломію, а 2021-го – Стефанію.
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