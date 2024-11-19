У Мережі "поховали" Віктора Павліка: шокована дружина співака відреагувала на фейк

Українського співака Віктора Павліка "поховали" в Мережі.

Про це у своєму Instagram-stories розповіла шокована дружина виконавиця – блогерка Катерина Реп'яхова. Обраниця артиста поділилася, що наткнулася у Facebook на новину, де йшлося про "зупинку серця" у Віктора Павліка. Однак ця інформація зовсім не відповідає дійсності.

Катерина Реп'яхова ділиться, що просто шокована від того, що побачила. Блогерка обурюється, що в Мережі маніпулюють подібними темами. Однак Катерина не планує такого терпіти. Блогерка збирається покарати тих, хто розповсюджує про її коханого подібні фейкові новини.

Допис Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Вибачте, але Facebook – це якийсь смітник. Я просто шокована з цього!" – обурилася Катерина.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова відверто розповідала про подарунки від чоловіка. Блогерка зізнавалась, яким найдорожчим презентом її тішив Віктор Павлік. До слова, йдеться про дві коштовні прикраси. Одну з них Павлік подарував коханій після народження сина, а другу – без приводу.

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