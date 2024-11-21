У Мережі показали фото квартири Софії Ротару в Москві: чому співачка не може її позбутися

У Мережі показали, який вигляд має квартиру співачки Софії Ротару у Москві.

У виконавиці є трикімнатні апартаменти в столиці Росії, які їй свого часу подарував колишній російський мер Юрій Лужков. Раніше нібито квартира була зачинена, а за нею спостерігала знайома. Однак російські пропагандисти стверджують, що Ротару виставила житло на продаж. Разом із тим росіяни "злили" фото до Мережі, стверджуючи, що це саме квартира співачки.

Квартира Софії Ротару в Москві

На знімках можна помітити просторі апартаменти, площею 122 квадратних метри, в світлих відтінках. У квартирі є дві спальні та два санвузли. Окрім того, там чимала кухня та зала.

Квартира Софії Ротару в Москві

Квартира Софії Ротару в Москві

Однак пропагандисти стверджують, що охочих придбати житло небагато. Квартиру щодня нібито переглядають, але це роблять лише тому, що вона належить зірці. А от купувати її не квапляться, хоч виконавиця й продає будинок за доволі зниженою ціною. До слова, ще у жовтні артистка хотіла отримати за квартиру майже 700 тисяч доларів, а вже зараз майже 650 тисяч доларів.

Квартира Софії Ротару в Москві

Також зазначається, що апартаменти купувати не квапляться через те, що Софія Ротару визнана "небажаним обличчям" в РФ. Тож, якщо охочі стати власником квартири й є, однак вони бояться, що продаж можуть поставити на паузу, скасувати або визнати недійсним.

Квартира Софії Ротару в Москві

Нагадаємо, Софія Ротару нібито наразі живе за кордоном, де й перебувають її рідні. Нещодавно онука артистки Соня Євдокименко публікувала фото з мамою та ділилася, в якій країні вони зараз.

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