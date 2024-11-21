У Мережі показали фото квартири Софії Ротару в Москві: чому співачка не може її позбутися

Артистка намагається продати апартаменти, значно знизивши ціну.
У Мережі показали, який вигляд має квартиру співачки Софії Ротару у Москві.
У виконавиці є трикімнатні апартаменти в столиці Росії, які їй свого часу подарував колишній російський мер Юрій Лужков. Раніше нібито квартира була зачинена, а за нею спостерігала знайома. Однак російські пропагандисти стверджують, що Ротару виставила житло на продаж. Разом із тим росіяни "злили" фото до Мережі, стверджуючи, що це саме квартира співачки.
На знімках можна помітити просторі апартаменти, площею 122 квадратних метри, в світлих відтінках. У квартирі є дві спальні та два санвузли. Окрім того, там чимала кухня та зала.
Однак пропагандисти стверджують, що охочих придбати житло небагато. Квартиру щодня нібито переглядають, але це роблять лише тому, що вона належить зірці. А от купувати її не квапляться, хоч виконавиця й продає будинок за доволі зниженою ціною. До слова, ще у жовтні артистка хотіла отримати за квартиру майже 700 тисяч доларів, а вже зараз майже 650 тисяч доларів.
Також зазначається, що апартаменти купувати не квапляться через те, що Софія Ротару визнана "небажаним обличчям" в РФ. Тож, якщо охочі стати власником квартири й є, однак вони бояться, що продаж можуть поставити на паузу, скасувати або визнати недійсним.
Нагадаємо, Софія Ротару нібито наразі живе за кордоном, де й перебувають її рідні. Нещодавно онука артистки Соня Євдокименко публікувала фото з мамою та ділилася, в якій країні вони зараз.
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