У Мережі показали останні хвилини життя Юрія Шатунова – відео

Сьогодні, через обширний інфаркт пішов з життя російський співак та колишній соліст гурту "Ласковый май" Юрій Шатунов.

Виконавець відпочивав із друзями, а згодом – йому стало зле. Товариші повезли співака до найближчої поліклініки.

У Мережі показали, як друзі вели артиста від машини до лікарів. На короткому ролику, який опублікував Telegram-канал "SHOT", видно, що Шатунов ледь пересувався та тяжко дихав. До лікарні його несли друзі, адже той не міг сам йти.

Загалом, у лікарні вони були близько 10 хвилин. Там медики діагностували Шатунову гострий трансмуральний інфаркт міокарда. Артиста намагалися привести до тями, але потім викликали "швидку", щоб доправити його до реанімації. Дорогою до лікарні серце Шатунова зупинилося.

Зазначимо, Юрій Шатунов помер на 49-му році життя. Артист став популярним завдяки проєкту "Ласковый май", де він був солістом колективу. Згодом Шатунов розпочав сольну кар'єру.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть відомого російського співака камерунського походження П'єра Нарциса. Виконавця не стало на 46-му році життя.

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