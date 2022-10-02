У Мережі показали унікальні кадри гурту "Антитіла" з фронту: "Вони взяли до рук зброю не тому, що хотіли"

З цієї нагоди пресслужба гурту "Антитіла" оприлюднила унікальні кадри учасників колективу з фронту.

Як відомо, музиканти "Антитіл" Тарас Тополя, Сергій Вусик, Дмитро Жолудь з перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України несуть службу в лавах 130 батальйону як стрільці та стрільці-парамедики.

Гурт "Антитіла" на передовій / Фото: instagram.com/antytila_official

Гурт "Антитіла" на передовій / Фото: instagram.com/antytila_official

Гурт "Антитіла" на передовій / Фото: instagram.com/antytila_official

"Вони взяли до рук зброю не тому що хотіли, а тому що не могли по-іншому. Разом із тисячами українців, які в мирному житті були лікарями, вчителями, інженерами, підприємцями. Бійці Сил Територіальної Оборони – це люди, які мають відвагу та сміливість і в жилах яких тече справжня козацька кров! Сили ТРО – це уособлення волі українців", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Гурт "Антитіла" на передовій / Фото: instagram.com/antytila_official

Гурт "Антитіла" на передовій / Фото: instagram.com/antytila_official

Гурт "Антитіла" на передовій / Фото: instagram.com/antytila_official

Разом з побратимами учасники гурту "Антитіл" показали усьому світу, що сьогодні українці об'єднані і незважаючи на те, чим займались у мирному житті, готові взяти до рук зброю та стати на захист держави.

"Пишаємося! І вітаємо всіх з Днем Територіальної оборони України! Вшановуємо пам'ять побратимів зі 130 батальйону, а також усіх, хто віддав своє життя за Україну", - зазначили у пресслужбі "Антитіл".

Гурт "Антитіла" на передовій / Фото: instagram.com/antytila_official

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